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Рецидивісти з пістолетом напали на підлітків на Львівщині

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На Львівщині на трьох 16-річних хлопців напали два раніше судимі зловмисники
На Львівщині на трьох 16-річних хлопців напали два раніше судимі зловмисники / Соцмережі

Напередодні у містечку Добротвір на Львівщині на трьох 16-річних хлопців напали двоє зловмисників і відібрали у молодих людей рюкзак з особистими речами, куртку та мобільний телефон, після чого втекли.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, також чоловіки погрожували неповнолітнім предметом, схожим на пістолет та завдали одному з них тілесні ушкодження.

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"У той самий день працівники відділу поліції встановили місця перебування зловмисників та затримали їх. Це 33-річний житель одного із сіл Кам’янко-Бузького району та його старший на десять років знайомий, що проживає у Турці. Обидвоє раніше неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за майнові та особливо важкі злочини", – підкреслив начальник Кам'янко-Бузького відділу поліції підполковник поліції Володимир Яріш.

За його словами, правоохоронці також вилучили пневматичний пістолет і скерували на експертизу.

Додамо, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за фактом розбою. Санкції статті передбачає позбавлення волі терміном від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Суд вже обрав для зловмисників міру запобіжного заходу – арешт. Триває досудове розслідування.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Львова Пограбування Неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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