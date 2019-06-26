"Реваншу не буде": у Києві повторно перейменують проспекти на честь Бандери і Шухевича

На наступній сесії Київської міської ради збираються ще раз ухвалити рішення про перейменування проспектів Ватутіна і Московського на Шухевича та Бандери відповідно.

На рішення Окружного адмінсуду Києва щодо скасування попереднього перейменування проспектів на честь Бандери та Шухевича подадуть апеляцію. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Мовиться ось про це рішення суду: Окружний адмінсуд Києва скасував перейменування проспектів Бандери та Шухевича в столиці

Суд скасував рішення Київради про перейменування двох проспектів в рамках декомунізації – мовиться про проспекти Московський і Ватутіна. Однак "реваншу не буде" – наголосив Кличко.

Міський голова столиці пообіцяв, що вже на наступній сесії Київради депутати ухвалять рішення про повторне перейменування проспектів на честь Бандери та Шухевича.

Московський проспект перейменували на честь Степана Бандери у 2016 році рішенням Київської міської ради (87 депутатів голосували "за"). Проспект Ватутіна став проспектом Шухевича у 2017 році за підтримки 69 депутатів міськради.



Цікаво, що тоді той же ж Окружний адміністративний суд Києва забороняв Київраді публікувати рішення щодо перейменування проспекту Ватутіна на проспект Шухевича.