Революціонер у вогні: World Press Photo найкращу світлину року
Головний приз у конкурсі з фотожурналістики в цьому році дістався венесуельському фотографу Роналдо Шемідту, який фотографував акції протесту у Венесуелі.
Венесуельський фотограф став володарем головної премії міжнародного конкурсу фотожурналістики World Press Photo: його знімок, на якому зображений палаючий чоловік в протигазі, журі визнало найкращою фотографією року.
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Фото було зроблено під час акції протесту проти президента Ніколаса Мадуро в Каракасі - мітинг закінчився зіткненнями з поліцією, в результаті яких постраждало кілька сотень людей. Герой знімка – 28-річний Хосе Віктор Салазар Балзам виявився охоплений вогнем після того, як вибухнув паливний бак, який стояв поряд з ним мотіцкла: чоловіка доставили в лікарню з опіками першого та другого ступеня.
Фотографія Роналдо Шемідта виявилася кращою серед 53 тисяч робіт, які на конкурс надіслали фотографи з 125 країн. У минулому році головний приз World Press Photo дістався турецькому фотографу Бурханов Озбілічі - за фото, яке він зробив на фотовиставці в Анкарі, де був убитий російський посол Андрій Карлов.
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