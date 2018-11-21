Революція Гідності: шукаючи Європу, знайшли Україну

Рівно п'ять років тому студенти, небайдужі громадяни. журналісти й активісти зібралися на Майдані Незалежності. Усе починалося як мирна акція за зближення України з Європою.

Люди, які прийшли з піснями та прапорами ЄС намагалися довести, що українцям потрібно йти в бік Європи.

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Але вони тоді не підозрювали, що станеться у наступні три місяці. Криваві побиття, розгони, сотня вбитих, тисячі поранених і докорінні зміни держави, суспільства і свідомості.

Мирний протест згодом переріс у масштабні акції та масові розстріли мітингарів. Потім була втеча тодішніх керманичів, здебільшого до Росії. І Москва, користуючись ослабленням влади у Києві – анексувала Крим і розпочала гібридну війну на Донбасі, яка триває й сьогодні.

Дивіться відео про яскраві та трагічні моменти Революції гідності, яка докорінно змінила державу, суспільство і свідомість: