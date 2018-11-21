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      Революція Гідності: відеохроніка подій, які змінили Україну

      234 Читать новость на русском
      Революція Гіднсті
      Революція Гіднсті / Фото з відкритих джерел

      Рівно п'ять років тому студенти, небайдужі громадяни. журналісти й активісти зібралися на Майдані Незалежності. Усе починалося як мирна акція за зближення України з Європою.

      Люди, які прийшли з піснями та прапорами ЄС намагалися довести, що українцям потрібно йти в бік Європи.

      Читайте також: У Будинку профспілок у Києві відкрили музей Революції Гідності

      Але вони тоді не підозрювали, що станеться у наступні три місяці. Криваві побиття, розгони, сотня вбитих, тисячі поранених  і докорінні зміни держави, суспільства і свідомості.

      Мирний протест згодом переріс у масштабні акції та масові розстріли мітингарів. Потім була втеча тодішніх керманичів, здебільшого до Росії. І Москва, користуючись ослабленням влади у Києві – анексувала Крим і розпочала гібридну війну на Донбасі, яка триває й сьогодні.

      Дивіться відео про яскраві та трагічні моменти Революції гідності, яка докорінно змінила державу, суспільство і свідомість:

       

      Теги: Новини України Євромайдан Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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