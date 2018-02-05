Революция в раю: почему на Мальдивах люди устроили свой Майдан

Тропические Мальдивские острова, столь милые сердцам некоторых наших начальников, в последние дни все чаще попадают в топы мировых новостей. Дело в том, что помимо роскошных отелей и пятизвездочных бунгало, на Мальдивах имеется политическая жизнь. Причем настолько бурная, что там уже заговорили о Майдане.

Власть там находится в руках президента Ямина Гаюма. Его, в общем, можно назвать местным диктатором, против которого и восстал народ. Гаюм стал президентом в 2013 году. Фактически это произошло в результате переворота, подготовленного местными силовиками (есть там и такие). Они свергли первого и пока единственного демократически избранного президента Мохамеда Нашида, отправили его сначала в тюрьму, а потом – в изгнание, ну а потом поставили во главе государства нынешнего его лидера – то есть авторитарного Гаюма.

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Народ его не любит, то и дело против него бунтует, но сделать ничего особенно не может, так как прокуратура, армия и полиция горой стоят за своего президента.

Однако сейчас ситуация очень обострилась и может поменяться. Верховный Суд Мальдивских островов занял весьма независимую позицию и начал пачками штамповать решения, грозящие президентской власти.

Судьи приняли решение о начале процедуры импичмента президента Гаюма. Потом они сняли все обвинения с 12 депутатов парламента, вынужденных скрываться от президента за границей. Ну и главное: Верховный Суд принял решение отпустить на свободу всех мальдивских политических заключенных. Их там примерно полторы сотни человек.

Все, вроде бы, хорошо, но президент, прокуратура и полиция категорически отказываются исполнять решения Верховного суда. Запуск импичмента они называют незаконным, вернувшихся в страну депутатов от оппозиции арестовали прямо в аэропорту, а политзаключенные по-прежнему сидят в тюрьмах.



Президент Мальдивской республики Ямин Гаюм

На все недоуменные вопросы мальдивские силовики либо просто молчат, либо отвечают что-то очень странное. Типа: "Мы не можем выпустить политзаключенных из-за сложной юридической процедуры". Хотя на самом деле, там надо просто открыть двери клеток. Ничего сложного в этом нет.

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Глядя на все это, на улицах мальдивской столицы – города Мале – собрались тысячи демонстрантов, требующих освобождения оппозиционеров, отставки президента и проведения новых выборов. На этот раз у противников Гаюма есть судебные решения, поэтому просто так отмахнуться от оппозиции ему очень сложно. Более того, против него сейчас выступило и большинство парламентариев.

Вполне вероятно, что власть нынешнего лидера Мальдивских островов подходит к концу. Он, конечно, просто так не уйдет, но в обществе на его счет есть консенсус – Гаюм всех достал. За него сейчас только полиция и прокуратура.

В этой связи хочется пожелать успеха активистам мальдивского Майдана. Будем надеяться, что в революция этом райском уголке мира все обойдется без больших неприятностей.

Македония против Македонии

Сюрреалистическая история сейчас развивается в отношениях между Грецией и бывшей югославской республикой Македонией. Сотни тысяч греков вышли на главную площадь Афин с требованием к своему правительству не признавать название соседней страны. Проще говоря, они не хотят, чтобы Македония называлась Македонией.

Дело в том, что в самой Греции уже давно есть одноименная провинция. По мнению большинства жителей этой страны, появление еще одной Македонии – это посягательство на территориальную целостность Греции. Никакие заявления Скопье о том, что территориальных претензий не было, нет и не будет, Афины не убеждают. Причин такого упрямства несколько. И официальная – то есть территориальная целостность – тут даже не самая важная.

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Во главе угла, как обычно, деньги. Греки не без оснований считают Александра Македонского своим, поэтому хотят, чтобы туристы из числа любителей истории ехали в их Македонию, а не в ту, которая севернее. Кроме того, греков мучает комплекс национального превосходства. Они считают себя создателями уникальной античной цивилизации, частью которой был Александр Македонский и его империя.

Славяне, которые живут в Скопье, тогда населяли азиатские леса и пустоши и никакого отношения к той, древней Македонии, конечно, не имели. Греки считают, что славяне, называющие себя македонцами, просто воруют их историю и национальную идентичность.



Александр Македонский (картина)

Тут, конечно, надо отметить, что нынешние греки имеют очень далекое отношение к древним эллинам. Нынешние греки – это совсем другая цивилизация, одно лишь название и осталось. Но все равно им обидно. Причем обидно до такой степени, что они готовы снести собственное правительство, лишь бы не позволить ему хоть как-то договориться с Македонией насчет названия.

Остальные европейцы, которым этот спор кажется идиотским, давят на Афины: да признайте вы их название уже, Македония на вас войной не пойдет. Но правительство Греции не может пойти резко против своего народа. Поэтому, похоже, северной, славянской, Македонии, так никогда и не стать членом Европейского Союза и НАТО. Греция всегда будет блокировать ее вступление – именно из-за названия.

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Единственная надежда Скопье – это серьезный экономический кризис в Греции. Только что-то подобное способно заставить Афины признать название соседней страны. Как обычно – в обмен на помощь и кредиты.