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Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Революційний смартфон Huawei Mate 20 Pro з гнучким екраном з'явиться цього року

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Смартфон Huawei Mate 20 Pro
Смартфон Huawei Mate 20 Pro / gizmochina.com

Корпорація Huawei готує до випуску новий смартфон Mate 20 Pro, який отримає вигнутий OLED-екраном. За чутками, унікальний пристрій з'явиться у другій половині 2018 року.

Про це повідомляє Gizmochina.

Унікальною особливістю цього смартфона стане гнучкий OLED-дисплей, по краях екран буде вигнутий (як у флагманських смартфонах від Samsung).

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За словами інсайдерів, масове виробництво гнучких OLED-екранів для Mate 20 Pro стартувало у липні.

смартфон Huawei Mate 20 Pro

Так може виглядати смартфон Huawei Mate 20 Pro

Інсайдери, які мають джерела у компанії, кажуть, що Huawei Mate 20 Pro буде представлено вже у вересні. За їхніми даними, пристрій буде працювати на чіпі HiSilicon Kirin 980. Пристрій може отримати інтегрований в дисплей дактилоскопічний сенсор (як у Huawei Mate RS Posrhe Design).

Окрім того, смартфон отримає потрійну основну камеру та селфі-камеру з двома модулями.

Нагадаємо, над створенням гнучкого смартфона працює і компанія Samsung. Вони планують випустити свій пристрій у 2019 році. Експерти прогнозують, що коштуватиме новинка захмарно – 1850 доларів (46 800 гривень). Тож модель з’явиться лімітованим тиражем.

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Теги: Техно Смартфони Huawei
Джерело: 24 Канал
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