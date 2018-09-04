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Революційний смартфон Samsung Galaxy X презентують вже цього року: дата релізу

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Samsung Galaxy X: дата релізу
Samsung Galaxy X: дата релізу / Фото з вільних джерел

Компанія Samsung проведе презентацію свого першого смартфона із гнучкою конструкцією вже цього року, а не наступного, як повідомлялося раніше. Захід, присвячений релізу новинки, відбудеться в листопаді, на конференції розробників в Сан-Франциско.

Про це повідомив генеральний директор мобільного підрозділу компанії Донг Джин Кох в інтерв’ю CNBC.

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Samsung майже завершила роботу над Galaxy X і готується почати його масове виробництво, заявив глава Samsung Mobile. За його словами, складаний смартфон – це те, чого не вистачало більшості споживачів, які були змушені шукати компроміс між комфортною для роботи діагоналлю екрану і зручним для повсякденного використання корпусом.

Ви можете виконувати більшу частину повсякденних завдань, використовуючи смартфон в складеному стані, але коли вам необхідно розглянути щось краще, ви зможете розкласти його. Але яка може бути користь від такого смартфона в порівнянні з планшетом? (...) Тільки коли ви користуватиметесь їм, ви зрозумієте, чому Samsung створила його,
– наголосив Кох.

Samsung Galaxy X
Прототип Samsung Galaxy X

З чуток, складаний смартфон Samsung отримає назву Galaxy X і буде оснащений відразу трьома AMOLED-дисплеями. Один з них розташується на зовнішній стороні і зможе використовуватися як основний в складеному стані. Два інших розмістяться усередині, в розкладеному стані формуючи єдину панель на 7 дюймів для створення планшетного досвіду використання.

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Теги: Смартфони Техно Samsung
Джерело: 24 Канал
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