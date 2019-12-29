Рейд на найбільшому ялинкову ринку Одеси: що виявили правоохоронці

В Одесі правоохоронці провели рейд на найбільшому ялинковому ринку в місті. Перевіряли документи на дерева і наявність чипів. Деяких продавців ловили на обмані і складали протокол. У деяких навіть конфісковували ялинки.

У центрі міста Одеси розташований найбільший ялинковий ринок, який тягнеться аж на три квартали.

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Пані Іванна привезла свої ялинки із Закарпаття. Коштує одне деревце від 400 до тисячі гривень. Усе залежить від висоти та пишності.

Ялиночки в нас дуже гарні й екологічно чисті. Коли проріджують ліс, щоб більші ялинки підіймалися вверх, ці нижчі зрізають і ми їх купуємо і веземо сюди продавати,

– розповіла продавчиня Іванна Мандра.

Аби перевірити чи ялинки легальні, а наліпки не підроблені, патрульний відкриває спеціальну програму та вводить номер з чіпа.



Чіп на ялинці

Чого не скажеш про іншого продавця, який документів не мав. "Ми його попросили, щоб він припинив торгівлю поки не надасть документи. Тобто ми надали час, якщо документів не буде, то по факту будемо вживати заходи – складати адміністративні матеріали і направляти матеріали до суду", – пояснив дільничний офіцер поліції Михайло Рябоконь.

Тим часом покупці зізнаються, що на штрих-коди не звертають увагу. Їм головне, аби деревце було пишне і красиве.



Ялинковий ринок

Аби легально продавати ялинки, продавці повинні мати дозвіл на торгівлю із зазначеним місцем продажу, документи на товар і чіпи. Ялинки на продаж вирощують на спеціальних плантаціях. Вирубують на продаж лише ті, яким понад п'ять років і які не нижче одного метра. А замість них висаджують нові.

Загалом під час рейду правоохоронці склали 32 протоколи за незаконну торгівлю, та вилучили понад сотню новорічних дерев, без маркування та документів.