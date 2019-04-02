Рейд пішоходів у Львові: як поліцейські ловили порушників, та що ті казали у відповідь

У центрі Львова патрульні влаштували спеціальне полювання на порушників-пішоходів. Патрулювали на завантажених ділянках у середмісті, там, де особливо активний рух.

Проте львів'ян це не лякає і вони переходять дорогу через кілька смуг на інший бік вулиці.

Читайте також: ДТП із нацгвардійцями в Одесі: один із бійців прийшов до тями і розповів про страшну аварію

Зупинка на початку вулиці Чорновола у центрі Львова завжди багатолюдна.



Небезпечна дорога біля готелю "Львів"

І щодня, попри інтенсивний автомобільний рух, тут порушують правила сотні пішоходів. Сьогодні ж на полювання за порушниками вийшли поліцейські.

Людям зручно вони поспішаючи на роботу, чи звечора додому і вони не бачать нічого йдуть напряму без перешкод – це для них біг на виживання,

– зазначила заступник командира роти Патрульної поліції Анна Мороз.

Якщо порушення перше, пішоходу роблять попередження, якщо ловлять його вдруге, то виписують штраф на 51 гривню. Водії ж долають цю ділянку з особливою обережністю.



Порушники на дорогах Львова



Порушники на дорагах Львова

Упродовж лише півгодинного рейду патрульні провели профілактичні бесіди з двома десятками людей. Трьох порушників оштрафували. Загалом же, торік в Україні сталась майже тисяча аварій саме з вини пішоходів. Близько сотні із них загинули.