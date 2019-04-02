Рейд пішоходів у Львові: як поліцейські ловили порушників, та що ті казали у відповідь
У центрі Львова патрульні влаштували спеціальне полювання на порушників-пішоходів. Патрулювали на завантажених ділянках у середмісті, там, де особливо активний рух.
Проте львів'ян це не лякає і вони переходять дорогу через кілька смуг на інший бік вулиці.
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Зупинка на початку вулиці Чорновола у центрі Львова завжди багатолюдна.
Небезпечна дорога біля готелю "Львів"
І щодня, попри інтенсивний автомобільний рух, тут порушують правила сотні пішоходів. Сьогодні ж на полювання за порушниками вийшли поліцейські.
Людям зручно вони поспішаючи на роботу, чи звечора додому і вони не бачать нічого йдуть напряму без перешкод – це для них біг на виживання,
– зазначила заступник командира роти Патрульної поліції Анна Мороз.
Якщо порушення перше, пішоходу роблять попередження, якщо ловлять його вдруге, то виписують штраф на 51 гривню. Водії ж долають цю ділянку з особливою обережністю.
Порушники на дорогах Львова
Порушники на дорагах Львова
Упродовж лише півгодинного рейду патрульні провели профілактичні бесіди з двома десятками людей. Трьох порушників оштрафували. Загалом же, торік в Україні сталась майже тисяча аварій саме з вини пішоходів. Близько сотні із них загинули.