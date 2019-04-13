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      Рейдери в балаклавах намагаються захопити підприємство на Київщині: фото

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      Невідомі чоловіки намагаються захопити аграрне підприємство на Київщині
      Невідомі чоловіки намагаються захопити аграрне підприємство на Київщині / Нацполіція

      До 50 чоловіків у балаклавах та камуфляжі намагаються захопити аграрне підприємство на Київщині та зняти з посади голову сільради Вільшанської Новоселиці.

      Невідомі чоловіки зібралися поблизу адміністративного приміщення сільськогосподарського виробничого кооперативу "Новоселицьке". У поліції кажуть, що ці чоловіки намагаються захопити аграрне підприємство з документами, які викликають сумніви щодо законності їхнього походження.

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      Рейдери Київщина поліція
      Фото з місця рейдерського захоплення аграрного підприємства

      На місці інциденту працюють слідчі з оперативниками та керівники обласної поліції. Місцеві правоохоронці та бійці-миротворці охороняють публічний порядок біля сільської ради.

      За фактом дій групи чоловіків поліція відкрила три кримінальних провадження:

      • привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем,
      • підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів,
      • службове підроблення.

      Водночас поліцейські проводять обшуки у сусідньому населеному пункті за місцем тимчасового проживання правопорушників.

      поліція обшуки Київщина зброя рейдерство аграрне підприємство
      Поліція виявила зброю

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      Виявлена поліцією зброя

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      Теги: Новини України Новини Києва Зброя Кримінальні новини Розслідування Поліція
      Джерело: 24 канал
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