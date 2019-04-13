До 50 чоловіків у балаклавах та камуфляжі намагаються захопити аграрне підприємство на Київщині та зняти з посади голову сільради Вільшанської Новоселиці.

Невідомі чоловіки зібралися поблизу адміністративного приміщення сільськогосподарського виробничого кооперативу "Новоселицьке". У поліції кажуть, що ці чоловіки намагаються захопити аграрне підприємство з документами, які викликають сумніви щодо законності їхнього походження. Читайте також: Рейдерські атаки на підприємства: хто покриває схеми злочинців

Фото з місця рейдерського захоплення аграрного підприємства На місці інциденту працюють слідчі з оперативниками та керівники обласної поліції. Місцеві правоохоронці та бійці-миротворці охороняють публічний порядок біля сільської ради. За фактом дій групи чоловіків поліція відкрила три кримінальних провадження: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем,

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів,

службове підроблення. Водночас поліцейські проводять обшуки у сусідньому населеному пункті за місцем тимчасового проживання правопорушників.

Поліція виявила зброю

Виявлена поліцією зброя