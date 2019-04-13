Рейдери в балаклавах намагаються захопити підприємство на Київщині: фото
До 50 чоловіків у балаклавах та камуфляжі намагаються захопити аграрне підприємство на Київщині та зняти з посади голову сільради Вільшанської Новоселиці.
Невідомі чоловіки зібралися поблизу адміністративного приміщення сільськогосподарського виробничого кооперативу "Новоселицьке". У поліції кажуть, що ці чоловіки намагаються захопити аграрне підприємство з документами, які викликають сумніви щодо законності їхнього походження.
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Фото з місця рейдерського захоплення аграрного підприємства
На місці інциденту працюють слідчі з оперативниками та керівники обласної поліції. Місцеві правоохоронці та бійці-миротворці охороняють публічний порядок біля сільської ради.
За фактом дій групи чоловіків поліція відкрила три кримінальних провадження:
- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем,
- підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів,
- службове підроблення.
Водночас поліцейські проводять обшуки у сусідньому населеному пункті за місцем тимчасового проживання правопорушників.
Поліція виявила зброю
Виявлена поліцією зброя