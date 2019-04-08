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      Рейдерство активів китайської держкорпорації: заарештовані рахунки, заблокована робота

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      "Схід Солар"
      "Схід Солар" / news.pn

      Минулого тижня Господарський суд Миколаївської області заарештував рахунки однієї з найбільших в Україні сонячних електростанцій ТОВ "Схід Солар", яка входить в групу китайської державної корпорації CNBM.

      Зазначені дії є спробою зупинки діяльності підприємства з метою незаконного тиску на компанію і її китайських акціонерів на користь приватної комерційної структури, за чутками близької до оточення діючої влади. Про це в коментарі Українським новинам повідомив директор ТОВ "Схід Солар" Анатолій Старіцин.

      Він повідомив, що на початку березня за допомогою представників Генпрокуратури, СБУ і Нацполіції заарештували майно підприємства за надуманими підставами. Відповідну заяву по цьому епізоду було подано в НАБУ щодо дій посадових осіб ФК "Веста", які за змовою з посадовими особами правоохоронних і судових органів намагаються незаконно заволодіти активами компанії.

      "Рішення про арешт звичайно ж оскаржено, але в сучасних українських реаліях цей процес може тривати місяці. При цьому, прокурори в судові засідання не з'являються, а слідчий всіляко ухиляється від контактів з представниками компанії", заявив він.

      Наступним кроком тиску на бізнес стало рішення про арешт рахунків компанії. У цьому ТОВ "ФК" Веста", за словами Старіцин, допоміг суддя Госпсуду Миколаївської області Андрій Алексєєв. При цьому, на його думку, визначення не містить будь-яких підстав для арешту грошових коштів компанії.

      За словами генерального директора, компанія в черговий раз зіткнулася з неправдивими звинуваченнями в шахрайстві (нібито одне і те ж обладнання передавалося двічі в два різних банки), в скоєнні недобросовісних дій щодо передачі на підставі договорів застави неіснуючих прав вимог за депозитними договорами колишнім вкладникам "Актив банку". Хоча компанія вже неодноразово наводила докази безпідставність таких звинувачень.

      Особливої ​​уваги заслуговує розмір зустрічного забезпечення з боку ФК "Веста" 50 тис грн, яке суддя порахував порівнянним з розміром суми арешту за рахунками ТОВ "Схід Солар" понад 6,6 млн доларів США,
      додав Старіцин.

      Також він звернув увагу, що після винесення ухвали про арешт рахунків, справа була передана судді Семенчук, яка раніше винесла рішення про незаконність заліків та стягнення всієї суми боргу з ТОВ "Схід Солар". Що показує "очевидну незалежність" системи автоматичного розподілу справ в Миколаївському суді.

      "Все вищевказане не стало для нас сюрпризом, оскільки ми вже близько зіткнулися зі справедливими діями українських судів і правоохоронної системи. На жаль, при розгляді постанові про арешт рахунків суд навіть не піддав сумніву факти, викладені ТОВ "ФК Веста" про шахрайство на території Миколаївської області. З огляду на корумпованість судової системи на місцях, ми за інструкцією з Пекіна від наших акціонерів, виконаємо перереєстрацію компанії в вашому регіоні, а також зробимо доповідь в Посольство Китаю, яке тримає ситуацію на контролі", резюмував він.

      Раніше компанія звинуватила СБУ і МВС в спробі рейдерської атаки. Генеральний директор CNBM New Energy Engineering Юнчжи Чен заявив, що компанія може подати в суд на державу Україна за обмеження іноземного інвестора в доступі до правосуддя.

      Нагадаємо, CNBM є однією з найбільших держкорпорацій Китаю, входить в топ-500 найбільших компаній світу. Група є №1 в світі по виробництву цементу, гіпсокартону та скловолокна. У бізнес-групи входить також торгівля вугіллям, сталлю, продуктами лісу, будівельним обладнанням, верстатами, мінеральними продуктами і ін. В Україні володіє активами сумарною потужністю 267 МВт.

      За результатами 2018 року, 10 СЕС CNBM в Україні виробили 309 млн кВт-год електроенергії, що дозволило забезпечити річне споживання для понад 70 тис. домогосподарств.

      ЗМІ раніше повідомляли, що за діяльністю ФК "Веста" стоїть український підприємець, що спеціалізується на скупці проблемних боргів Павло Фукс.

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      Теги: Китай Миколаївська область Електроенергія
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