Рейдерство активів китайської держкорпорації: заарештовані рахунки, заблокована робота

Минулого тижня Господарський суд Миколаївської області заарештував рахунки однієї з найбільших в Україні сонячних електростанцій ТОВ "Схід Солар", яка входить в групу китайської державної корпорації CNBM.

Зазначені дії є спробою зупинки діяльності підприємства з метою незаконного тиску на компанію і її китайських акціонерів на користь приватної комерційної структури, за чутками близької до оточення діючої влади. Про це в коментарі Українським новинам повідомив директор ТОВ "Схід Солар" Анатолій Старіцин.

Він повідомив, що на початку березня за допомогою представників Генпрокуратури, СБУ і Нацполіції заарештували майно підприємства за надуманими підставами. Відповідну заяву по цьому епізоду було подано в НАБУ щодо дій посадових осіб ФК "Веста", які за змовою з посадовими особами правоохоронних і судових органів намагаються незаконно заволодіти активами компанії.

"Рішення про арешт звичайно ж оскаржено, але в сучасних українських реаліях цей процес може тривати місяці. При цьому, прокурори в судові засідання не з'являються, а слідчий всіляко ухиляється від контактів з представниками компанії", – заявив він.

Наступним кроком тиску на бізнес стало рішення про арешт рахунків компанії. У цьому ТОВ "ФК" Веста", за словами Старіцин, допоміг суддя Госпсуду Миколаївської області Андрій Алексєєв. При цьому, на його думку, визначення не містить будь-яких підстав для арешту грошових коштів компанії.

За словами генерального директора, компанія в черговий раз зіткнулася з неправдивими звинуваченнями в шахрайстві (нібито одне і те ж обладнання передавалося двічі в два різних банки), в скоєнні недобросовісних дій щодо передачі на підставі договорів застави неіснуючих прав вимог за депозитними договорами колишнім вкладникам "Актив банку". Хоча компанія вже неодноразово наводила докази безпідставність таких звинувачень.

Особливої ​​уваги заслуговує розмір зустрічного забезпечення з боку ФК "Веста" – 50 тис грн, яке суддя порахував порівнянним з розміром суми арешту за рахунками ТОВ "Схід Солар" – понад 6,6 млн доларів США,

– додав Старіцин.

Також він звернув увагу, що після винесення ухвали про арешт рахунків, справа була передана судді Семенчук, яка раніше винесла рішення про незаконність заліків та стягнення всієї суми боргу з ТОВ "Схід Солар". Що показує "очевидну незалежність" системи автоматичного розподілу справ в Миколаївському суді.

"Все вищевказане не стало для нас сюрпризом, оскільки ми вже близько зіткнулися зі справедливими діями українських судів і правоохоронної системи. На жаль, при розгляді постанові про арешт рахунків суд навіть не піддав сумніву факти, викладені ТОВ "ФК Веста" про шахрайство на території Миколаївської області. З огляду на корумпованість судової системи на місцях, ми за інструкцією з Пекіна від наших акціонерів, виконаємо перереєстрацію компанії в вашому регіоні, а також зробимо доповідь в Посольство Китаю, яке тримає ситуацію на контролі", – резюмував він.

Раніше компанія звинуватила СБУ і МВС в спробі рейдерської атаки. Генеральний директор CNBM New Energy Engineering Юнчжи Чен заявив, що компанія може подати в суд на державу Україна за обмеження іноземного інвестора в доступі до правосуддя.

Нагадаємо, CNBM є однією з найбільших держкорпорацій Китаю, входить в топ-500 найбільших компаній світу. Група є №1 в світі по виробництву цементу, гіпсокартону та скловолокна. У бізнес-групи входить також торгівля вугіллям, сталлю, продуктами лісу, будівельним обладнанням, верстатами, мінеральними продуктами і ін. В Україні володіє активами сумарною потужністю 267 МВт.



За результатами 2018 року, 10 СЕС CNBM в Україні виробили 309 млн кВт-год електроенергії, що дозволило забезпечити річне споживання для понад 70 тис. домогосподарств.



ЗМІ раніше повідомляли, що за діяльністю ФК "Веста" стоїть український підприємець, що спеціалізується на скупці проблемних боргів – Павло Фукс.