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      Рейдерство чи співробітництво? Лист до Кубіва напередодні візиту в Китай

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      Степан Кубів
      Степан Кубів / фото з відкритих джерел

      Напередодні візиту української урядової делегації на чолі з першим віце-прем'єром Степаном Кубівим в Китай для участі у другому форумі міжнародного співробітництва "Один пояс – один шлях", до нього звернулися китайські інвестори із заявою про тиск на одну з компаній в Україні.

      Китайська торгова асоціація просить розібратися в ситуації навколо рейдерських атак на ТОВ "Схід Солар" – активи китайської держкорпорації CNBM в Україні. Про це йдеться в листі КТА до Кубіва, опублікованому на офіційному сайті організації.

      Міжнародний форум "Один пояс – один шлях" пройде з 25 по 27 квітня в Пекіні. Раніше Кубів заявляв про намір України розширити співпрацю з Китаєм, наростивши товаробіг до 10 мільярдів доларів найближчим часом. Однак поки з українського боку надходять лише сигнали про наступ на китайські інвестиції.

      Зокрема, в листі КТА сказано, що на цей момент за участю правоохоронних та судових органів відбуваються сплановані протиправні заходи, які можуть бути частиною рейдерської атаки на ТОВ "Схід Солар". Йдеться про обшуки виробничого майданчика в селищі міського типу Березанка Миколаївської області, де розташовані сонячні електростанції компанії, і спробу їх фізичного відключення з метою повної зупинки роботи компанії.

      "Ми вважаємо, що такі дії представників силових органів можуть бути тиском на менеджмент і акціонерів компанії з метою зупинки електростанції", – йдеться в листі КТА на адресу Кубіва.

      На сьогоднішній день існує господарський спір між ТОВ "Схід Солар" і ФК "Веста", яка придбала активи кредитора компанії – ПАТ КБ "Актив Банк", і тепер намагається отримати контроль над її майном. "Однією із спроб такого тиску є спроба криміналізувати суперечку і звинуватити представників ТОВ "Схід Солар" в шахрайстві", – сказано в документі.

      У зв'язку з цим, автори листа просять главу Антирейдерського комісії і першого віце-прем'єра "дати доручення розглянути це питання, вжити заходів щодо недопущення порушення прав китайських інвесторів в Україні та забезпечити належні умови для завершення господарського спору законним способом".

      Раніше ЗМІ повідомляли про те, що CNBM вважає події на території ТОВ "Схід Солар" спробою рейдерського захоплення. Ситуацією турбувалося посольство Китаю в Україні. ЗМІ також опублікували повідомлення про судовий процес CNBM проти України через рейдерство, яке було направлено в Міністерство юстиції.

      Нагадаємо, CNBM є однією з найбільших держкорпорацій Китаю, входить в топ-500 найбільших компаній світу. В Україні володіє активами сонячних електростанцій сумарною потужністю 267 МВт. За результатами 2018 року, 10 СЕС CNBM в Україні виробили 309 мільйонів кВт-год електроенергії, що дозволило забезпечити річне споживання для більш 70 тисяч домогосподарств.

      ЗМІ раніше повідомляли, що за діяльністю ФК "Веста" стоїть український підприємець, що спеціалізується на скупці проблемних боргів – Павло Фукс.

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      Теги: Новини України Китай Кабінет Міністрів України Електроенергія
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