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      Рейдерство на 5 мільйонів: що відомо про "віджаті" будівлі на Дніпропетровщині

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      Прокуратура Дніпропетровщини викрила факт рейдерства нерухомості на 5 млн грн
      Прокуратура Дніпропетровщини викрила факт рейдерства нерухомості на 5 млн грн / http://dp.dsns.gov.ua

      Прокуратура Дніпропетровської області звітує про те, що викрила факт рейдерства нерухомості у регіоні на суму майже 5 мільйонів гривень.

      Як інформує прес-служба відомства, співробітники органу разом з поліцейськими викрили факт "протиправного заволодіння майном державної установи на суму майже 5 мільйонів гривень".

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      За даними прокуратури, громадянин, особу якого вдалось встановити, у змові з іншими особами, використав підроблене рішення суду, щоб незаконно заволодіти держмайном.

      Йдеться про нежитлові приміщення загальною площею понад 2,1 тисячі метрів квадратних – саме їхня вартість, за оцінками фахівців, становить майже 5 мільйонів гривень.

      Як зазначають у прокуратурі, згодом ці будівлі були продані третім особам.

      16 січня 2019 року чоловікові, який провів цю мільйонну оборудку, повідомлено про підозру, а на все незаконно вилучене майно накладено арешт.

      Відомо, що будівлі належали управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Дніпра Розслідування Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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