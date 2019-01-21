Рейдерство на 5 мільйонів: що відомо про "віджаті" будівлі на Дніпропетровщині

Прокуратура Дніпропетровської області звітує про те, що викрила факт рейдерства нерухомості у регіоні на суму майже 5 мільйонів гривень.

Як інформує прес-служба відомства, співробітники органу разом з поліцейськими викрили факт "протиправного заволодіння майном державної установи на суму майже 5 мільйонів гривень".

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За даними прокуратури, громадянин, особу якого вдалось встановити, у змові з іншими особами, використав підроблене рішення суду, щоб незаконно заволодіти держмайном.

Йдеться про нежитлові приміщення загальною площею понад 2,1 тисячі метрів квадратних – саме їхня вартість, за оцінками фахівців, становить майже 5 мільйонів гривень.

Як зазначають у прокуратурі, згодом ці будівлі були продані третім особам.

16 січня 2019 року чоловікові, який провів цю мільйонну оборудку, повідомлено про підозру, а на все незаконно вилучене майно накладено арешт.

Відомо, що будівлі належали управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.