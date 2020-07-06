Мобільні групи Держспоживслужби та правоохоронці візьмуться за перевірку роботи розважальних закладів у Києві. Все через масові порушення та ігнорування карантинних заходів у столиці.

Перевірки відбуватимуться як вдень, так і вночі. Про це повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан виданню "РБК-Україна". До теми Один із найдорожчих клубів Києва "Аляска" ігнорує карантин: у ЗМІ показали відеодоказ Чому перевірятимуть нічні клуби в Києві Розважальним закладам, зокрема, караоке та нічним клубам, після 22:00 працювати заборонено. Сьогоднішнє послаблення карантину в Києві стосується лише закладів громадського харчування.

Київські нічні клуби регулярно порушують карантинні заходи. У травні мер столиці Віталій Кличко назвав їхню роботу "бенкетом під час чуми".

У соцмережах часто з’являються відео та фото гучних нічних гулянь у київських розважальних закладах. Самі нічні клуби на своїх сторінках активно поширюють анонси подій та шоу.

Президент Володимир Зеленський закликав відповідні служби, зокрема поліцію, посилити контроль за карантином у ресторанах та клубах.

У поліції кажуть, що лише два українських міста чітко заборонили функціонування розважальних закладів після 22:00 – Харків і Львів. До теми Ажіотаж у нічному клубі Харкова: про карантин там не чули – відео Зверніть увагу! У Києві одна із найгірших ситуацій з коронавірусом

серед усіх регіонів країни – станом на 6 липня вже 5602 випадки COVID-19, 116 людей померли.