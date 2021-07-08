Літак довелося замінити на резервний, бо у нього потрапив птах. Про це повідомив консул України в Анталії Емір Рустамов.
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Літак вилетів вранці
Літак авіакомпанії Azurair, який мав здійснити рейс QU8312 Анталія – Одеса 7 липня об 11:30, вилетів вранці 8 липня о 10:04.
Пасажири цього рейсу організовано доставили в аеропорт о 03:30 8 липня. О 04:40 пасажирів забезпечили гарячим харчуванням та напоями. О 08:30 їх забезпечили сендвічами та напоями,
– розповів дипломат.
Емір Рустамов додав, що жодних звернень від громадян щодо затримки рейсу до Консульства України в Анталії не надходило.
- Однак раніше речник МЗС Олег Ніколенко зазначав, що один із пасажирів таки звернувся на "гарячу лінію" міністерства через затримку.
Затримка рейсів в Анталію
- У "Борисполі" 1 липня затримали 5 рейсів сполученням Київ – Анталія.
- Причиною тоді називали відсутність дозволів зі сторони турецької країни.
- Окрім цього, затримали рейси до Анталії з Одеси, Львова та Харкова.
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