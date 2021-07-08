Птах потрапив у літак: рейс Анталія – Одеса затримали на понад 10 годин

Українські громадяни протягом понад 10 годин не могли вилетіти з Туреччини. Рейс QU8312 Анталія – Одеса затримали з технічних причин.

Літак довелося замінити на резервний, бо у нього потрапив птах. Про це повідомив консул України в Анталії Емір Рустамов.

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Літак вилетів вранці

Літак авіакомпанії Azurair, який мав здійснити рейс QU8312 Анталія – Одеса 7 липня об 11:30, вилетів вранці 8 липня о 10:04.

Пасажири цього рейсу організовано доставили в аеропорт о 03:30 8 липня. О 04:40 пасажирів забезпечили гарячим харчуванням та напоями. О 08:30 їх забезпечили сендвічами та напоями,

– розповів дипломат.

Емір Рустамов додав, що жодних звернень від громадян щодо затримки рейсу до Консульства України в Анталії не надходило.

Однак раніше речник МЗС Олег Ніколенко зазначав, що один із пасажирів таки звернувся на "гарячу лінію" міністерства через затримку.

Анталія – Запоріжжя;

Київ – Анталія;

Запоріжжя – Анталія;

Анталія – Київ.

Затримка рейсів в Анталію

У "Борисполі" 1 липня затримали 5 рейсів сполученням Київ – Анталія.

Причиною тоді називали відсутність дозволів зі сторони турецької країни.

Окрім цього, затримали рейси до Анталії з Одеси, Львова та Харкова.

Згідно з онлайн-таблом польотів авіакомпанії Azurair , наразі затримуються рейси:

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