Рейс з Грузії до України затримали на цілу ніч: люди влаштували бунт

Літак мав вилетіти о 21:05, але це перенесли 09:30 за київським часом. Про це розповіла пасажирка рейсу Олександра Буракова.

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Буракова розповіла, що контроль пройшли нормально. Проте на сайті Харківського аеропорту, що рейс прилітає на годину пізніше. За словами пасажирки, близько першої години ночі людям видали нові посадкові талони та повідомили про несправність літака.

Мав прилетіти новий рейс

В аеропорту зазначили, що за пасажирами прилетить новий борт з Києва. Він мав прибути близько 06:00. Буракова наголосила, що у готелі пасажирів розмістили на кілька годин тільки після скарг.

Почався бунт

Зранку на табло Харківського аеропорту знову змінився час прибуття рейсу. Тоді, за словами пасажирки, почався невеликий "бунт".

Олександра розповіла, що вдалось поспати 3 години. Пасажирів погодували лише раз – дали гамбургер.

Серед пасажирів багато дітей з мамами, які спали в аеропорті на залізних кріслах. Спеціальної їжі для малюків теж не надали,

– поскаржилась Олександра.

До речі, інший літак за пасажирами так і не прилетів, до Харкова вони летітимуть тим, що й мали.