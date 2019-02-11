Рейс МАУ з Афін до Києва відклали через невідому речовину на борту літака

У салоні літака авіакомпанії МАУ рейса "Афіни-Київ", що мав вилетіти до України у неділю, виявили речовину невідомого походження. З метою безпеки та згідно з внутрішніми процедурами рейс перенесли на понеділок.

Прес-служба авіакомпанії на своїй сторінці у Facebook повідомила, що посудину з невідомою речовиною одразу передали на експертизу.

Читайте також: Український лоукостер анонсував регулярні рейси в ОАЕ: дати та ціни

Рейс PS354 Афіни – Київ повинен був вилетіти 10 лютого о 15:00, однак через інцидент рейс перенесли на 11 лютого.

Згідно з процедурами авіаційної безпеки, з метою забезпечення безпеки пасажирів та екіпажу, рейс PS354 відкладено до 15:00/11 лютого,

– йдеться у повідомленні.

У компанії також зазначили, що всі пасажири розміщені в готелі, забезпечені харчуванням та трансфером з аеропорту та в зворотному напрямку.