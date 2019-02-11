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      Рейс МАУ з Афін до Києва відклали через невідому речовину на борту літака

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / 24 Канал

      У салоні літака авіакомпанії МАУ рейса "Афіни-Київ", що мав вилетіти до України у неділю, виявили речовину невідомого походження. З метою безпеки та згідно з внутрішніми процедурами рейс перенесли на понеділок.

      Прес-служба авіакомпанії на своїй сторінці у Facebook повідомила, що посудину з невідомою речовиною одразу передали на експертизу.

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      Рейс PS354 Афіни – Київ повинен був вилетіти 10 лютого о 15:00, однак через інцидент рейс перенесли на 11 лютого.

      Згідно з процедурами авіаційної безпеки, з метою забезпечення безпеки пасажирів та екіпажу, рейс PS354 відкладено до 15:00/11 лютого, 
      – йдеться у повідомленні.

      У компанії також зазначили, що всі пасажири розміщені в готелі, забезпечені харчуванням та трансфером з аеропорту та в зворотному напрямку.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України авіація Греція
      Джерело: 24 Канал
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