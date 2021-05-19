Терехов та Добкін очолюють топ кандидатів на виборах мера Харкова: хто в антирейтингу

У жовтні 2021 року обиратимуть нового мера Харкова. Все йде до того, що найзапекліша боротьба буде між Ігорем Тереховим і Михайлом Добкіним. Саме нинішній тимчасовий очільник міста та колишній нардеп очолюють рейтинг.

Останнє таке соціологічне дослідження в Харкові проводив Київський міжнародний інститут соціології. З 7 по 16 травня загалом опитали 800 людей.

До теми Мінімум дві версії: хто може стати новим мером Харкова

Вибори мера Харкова: хто очолює рейтинг

Ігор Терехов – 27,6%

Михайло Добкін – 16,3%

Юлія Світлична – 11,5%

Євгеній Мураєв – 8,9%

Олександр Фельдман – 5,3%

Сергій Притула – 1,6%

Олег Абрамичев – 1,0%

Анрій Лесик – 0,9%

Дмитро Маринін – 0,1%

Інший – 2,5%

Водночас 1,3% зіпсували би бюлетень, а 11,1% - важко було відповісти. Не підуть на вибори 10,3% харків’ян.

Хто має найвищий антирейтинг

Михайло Добкін – 27,4%

Олександр Фельдман – 22,4%

Юлія Світлична – 17,3%

Андрій Лесик – 14,9%

Олег Абрамичев – 14,3%

Євгеній Мураєв – 12,8%

Ігор Терехов – 12%

Дмитро Маринін – 9,3%

Інший – 0,8%

На думку більшості (42,3%), на виборах переможе Терехов. Щоправда, майже 17% віддають перевагу Добкіну. Щодо інших кандидатів, то на їхню перемогу менше ніж 5%.

Що ще відомо про вищевказане опитування Опитували людей методом особистого інтерв'ю з використанням планшета (Computer-Assisted Personal Interviews, CAPI). Участь у дослідженні брали лише жителі Харкова, старші за 18 років.



Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,5% для показників близьких до 50%, 3,1% — для показників близьких до 25%, 2,1% — для показників близьких до 10%, 1,6% — для показників близьких до 5%.