Рейтинги кандидатів у мери Харкова: в кого найбільші шанси замінити Кернеса
Джерело:24 канал
До виборів мера Харкова залишається менше ніж тиждень. Серед усіх кандидатів на цю посаду фаворитом є теперішній секретар міськради Ігор Терехов. Основним його опонентом у боротьбі буде екснардеп Михайло Добкін. А ось для інших кандидатів прогнози – вкрай невтішні.
Опитували харків'ян щодо виборчих симпатій на початку жовтня. Участь у дослідженні взяли жителі Харкова, старші за 18 років.
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Рейтинг кандидатів у мери Харкова
- Ігор Терехов ("Блок Кернеса – Успішний Харків") – 57,6%
- Михайло Добкін (самовисуванець) – 27,6%
- Олександр Скорик ("Європейська Солідарність") – 3,6%
- Денис Ярославський (самовисуванець) – 3,6%
- Аліна Мустафаєва (самовисуванець) – 2,5%
- Костянтин Немічев (самовисуванець) – 2,1%
- Володимир Плетньов ("Партія Шарія") – 2,0%
- Дмитро Маринін (самовисуванець) – 0,5%
- Віктор Величков (самовисуванець) – 0,1%
Слід зазначити, одного з кандидатів Сергія Ряпова не вказували в цьому списку. Це зумовлено тим, що його рейтинг у момент опитування був меншим ніж у Валерія Говорова та Миколи Кукуріки (ці політики зняли свої кандидатури).
Який рейтинг довіри в лідерів
Окрім цього, в містян запитали, наскільки та яким політикам вони довіряють. Серед найбільш згадуваних осіб були й 2 фаворити передвиборчих перегонів.
Сказали, що повністю довіряють Ігорю Терехову 20% опитаних, також 33% проголосували "скоріше довіряю". Висловили повну недовіру до його персони 23 відсотки опитаних.
А ось колишньому меру Харкова Михайлу Добкіну повністю довіряють менше жителів міста – лише 9%. А сказали, що "скоріше довіряють" 24% опитаних. Абсолютну недовіру до його постаті, відповідно до результатів опитування, мають 44% харків'ян.
Кому у Харкові серед кандидатів в мери довіряють найбільше / Інфографіка групи "Рейтинг"
Що відомо про це опитування
Протягом 2 – 7 жовтня соціологічна група "Рейтинг" опитала 1 200 респондентів. Вибірка дослідження була репрезентативною за віком і статтю.
Усіх людей опитували у форматі особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Автори зазначили, що помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 – тобто не більше 2,8%.
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За кого харків'яни проголосують на виборах мера / Інфографіка 24 каналу