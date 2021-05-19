Лідирують ОПЗЖ та блок Кернеса: за кого готові голосувати жителі Харкова – опитування

У Харкові провели соціологічне опитування серед жителів міста. У них питали, за яку політичну партію проголосували б, якби вибори проходили в цей момент. Лідерами рейтингу виявились партія покійного мера Геннадія Кернеса та ОПЗЖ.

Це дослідження проводили з 7 по 16 травня. Загалом у ньому взяли участь 800 людей.

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За кого готові голосувати харків'яни

Якби вибори до міськради Харкова пройшли саме зараз, то на них не пішли б 6,9% респондентів. А серед тих, хто готовий голосувати лідирують 10 партій:

"Блок Кернеса Успішний Харків" – 35,3% усіх респондентів і 45% тих, хто вже визначився.

Опозиційна платформа – За життя – 12,6% усіх респондентів і 16,1% тих, хто вже визначився.

Блок Світличної "Разом!" – 8,5 % усіх респондентів і 10,8% тих, хто вже визначився.

Слуга народу – 6,3% усіх респондентів 8,0% тих, хто вже визначився.

Партія Шарія – 5,5% усіх респондентів 7,0% тих, хто вже визначився.

Європейська солідарність – 4,0% усіх респондентів 5,1% тих, хто вже визначився.

Наш Край – 2,1% усіх респондентів і 2,7% тих, хто вже визначився.

Батьківщина – 1,9% усіх респондентів і 2,4% тих, хто вже визначився.

Демократична сокира – 0,6% усіх респондентів і 0,8% тих, хто вже визначився.

Партія пенсіонерів України – 0,6% усіх респондентів і 0,8% тих, хто вже визначився.

За партію, якої немає в цьому списку, готові проголосувати 1,0% усіх респондентів і 1,3% тих, хто вже визначився. Відмовився відповідати 1% людей, а не можуть вибрати партію 13,4% опитаних. Також є ті, хто хоче зіпсувати бюлетень – 0,4% опитаних.

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Більше про це опитування

Соціологічне дослідження проводили у формі особистого інтерв'ю з використанням планшета (Computer-Assisted Personal Interviews, CAPI). Його учасниками були виключно жителі Харкова, які старші за 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,5% для показників близьких до 50%, 3,1% — для показників близьких до 25%, 2,1% — для показників близьких до 10%, 1,6% — для показників близьких до 5%.