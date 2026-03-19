Загальне схвалення роботи склало 38%, що майже не змінилось з попередніх опитувань. Тоді як несхвалення зросло до 59%. Про це повідомили в Newsweek.

Що відомо про рейтинг схвалення Трампа?

Згідно з наведеними даними, 29% респондентів позитивно оцінюють економічну ситуацію в країні, тоді як значно більша частина опитаних висловлює незадоволення. Цьогорічний рейтинг показав нижчий відсоток, ніж в кризу COVID-19 під час першого терміну Трампа.

Зверніть увагу! Основна критика стосується рівня цін, купівельної спроможності населення та загального економічного стану домогосподарств. 67% респондентів висловили несхвалення, тоді як схвалення – лише 29%, що є найслабшим показником у цьому питанні на сьогодні.

Саме ці фактори, як зазначається, найбільше впливають на формування громадської думки щодо діяльності політика.

У матеріалі підкреслюється, що економіка традиційно є визначальним чинником у політичних рейтингах у США, а питання вартості життя часто стають вирішальними для виборців. На цьому тлі оцінки економічної політики Трампа залишаються слабким місцем у його загальному рейтингу схвалення.

Видання також звертає увагу, що переважання негативних оцінок у соціологічних опитуваннях може мати політичні наслідки. Адже економічні питання залишаються пріоритетними для значної частини американців і можуть впливати на їхній вибір під час проміжних виборів.

