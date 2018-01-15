Рейтинг депутатів-прогульників: Топ-10 нардепів, які найрідше бували в Раді у 2017 році

У Комітеті виборців України назвали десять депутатів-прогульників, які у 2017 році найрідше з’являлися на пленарні засідання Верховної Ради.

Прізвища цих парламентаріїв оголосив аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок сьогодні, 15 січня, на прес-конференції, передає Укрінформ.

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Так серед них: Євген Бакулін, Дмитро Добкін, Дмитро Ярош, Михайло Добкін, Іван Фурсін, Віталій Чепинога, Геннадій Бобов, В'ячеслав Богуслаєв, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко,

– сказав дослідник.

Такий висновок КВУ зробив на основі інформації про дані реєстрації для участі нардепів на засіданнях ВР.

Аналітик зазначив, що якщо ж говорити про те, як ходять на роботу представники тих чи інших парламентських сил, то члени фракцій "Народного фронту" і БПП були найактивнішими, а пасивними – представники "Волі Народу". Що ж стосується опозиції, то вона є аутсайдером за показниками активності роботи у Верховній Раді та відвідуваності.

"І це загалом піднімає питання роботи опозиції в ВР, тому що ми можемо розуміти, що опозиція не хоче йти на контакт із владою і голосувати за ті чи інші політичні закони, але коли фракція опозиції просто не приходить на пленарні засідання Верховної Ради, то це означає, що вони не виконують свої прямі конституційні обов'язки", – підкреслив Рибачок.