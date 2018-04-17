Рейтинг найсильніших армій світу: Україна у топ-30

Українська армія опинилася на 29 місці у рейтингу найкращих армій світі. На першому місці – США, на другому – Росія.

Про це пише Global Firepower.

Усього в рейтингу 136 країн. Сусідами України по рейтингу є Чехія (30 місце) та Греція (28 місце).

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Армія Ізраїлю опустилася в цьому році на 16 місце, Польща посіла 22 місце, Білорусь 42, а Угорщина – 57 місце. На останньому місці розташувався Бутан.

Нагадаємо, нещодавно у Збройних Силах України анонсували створення окремого медичного роду військ. При цьому, під час його створення використають основні принципи, на яких базується медична служба збройних сил ФРН.