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Рейтинг швидкості інтернету у світі: Україна поступається Росії, проте випереджає Монако

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У світовому рейтингу швидкості інтернету Україна посідає 58 сходинку
У світовому рейтингу швидкості інтернету Україна посідає 58 сходинку / Соцмережі

У рейтингу країн за рейтингом швидкості Україна продовжує перебувати у другій половині першої сотні. Крім того, за минулий рік вона втратила аж чотири позиції та наразі перебуває на 58 сходинці.

Про це повідомляє InfoResist з посиланням на дані ресурсу Cable.co.uk.

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Зазначається, що середня швидкість інтернету в Україні становить 11,28 Мбіт за секунду. Але за цим показником Україна поступається Росії, Молдові, Польщі, Сербії та Косово. До прикладу, швидкість в Росії склала 13,51 Мбіт за секунду і ця країна посідає 47 позицію. Проте Україна випереджає Монако, Туреччину, Ізраїль, Грузію та Білорусь.

Лідером вищезазначеного рейтингу вже в другій рік поспіль став Сінгапур, де швидкість складає 60,39 Мбіт за секунду, а компанію йому у першій трійці склали європейці Швеція (46,00 Мбіт/с) та Данія (43,99 Мбіт/с).

Водночас США займають 20 місце, Канада – 33-е, Австралія – 52-е, а Китай розмістився на 141-й позиції.

Зауважимо, що швидкість тут вимірювали виключно під час доступу через роутер, не беручи до уваги мобільний інтернет.

Щодо показників 2017 року, то Україна займала 54 місце у світі з середньою швидкістю інтернету у 8,18 Мгбіт за секунду.

Швидкість інтернету у світі
Позиція в рейтингу Країна Середня швидкість завантаження Кількість окремих Ip-адрес Загальна кількість тестів Швидкість завантаження HD-відео обсягом 5 ГБ (год: хв: сек)
1. Сінгапур 60,39 128 458 524 018 00:11:18
2. Швеція 46,00 79 844 367 241 00:14:50
3. Данія 43,99 19 650 150 529 00:15:31
4.  Норвегія 40,12 12 282 86 920 00:17:01
5. Румунія 38,60 58 274 175 948 00:17:41
6. Бельгія 36,71 56 527 174 249 00:18:36
7. Нідерланди 35,95 295 412 1 247 694 00:18:59
8. Люксембург 35,14 3 667 19 071 00:19:26
9. Угорщина 34,01 129 898 352 745 00:20:04
10. Острів Джерсі 30,90 1 107 9 165 00:22:06

.....

 ..... ..... ..... ..... .....
53.  Косово 13,00 39 882 86 275 00:52:31
54.  Острів Гернсі 11,58 2 423 9 755 00:58:57
55.  Кайманові острови  11,49 927 5 904 00:59:25
56.  Трінідад і Тобаго 11,37 2 735 23 752 01:00:01
57.  Греція 11,30 76 100 202 297 01:00:24
 
58. Україна 11,28 124 970 491 121 01:00:33
59. Кіпр 11,10 8 493 35 147 01:01:30
60.  Монако 11,02 349 2 633 01:01:55

До слова, 1 липня мобільні оператори lifecell, Vodafone та "Київстар" розширили зону покриття мобільного інтернету за технологією 4G в Україні. 

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Новини України Техно Інформаційні технології Рейтинги Інтернет Мережа
Джерело: 24 Канал
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