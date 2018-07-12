Рейтинг швидкості інтернету у світі: Україна поступається Росії, проте випереджає Монако

У рейтингу країн за рейтингом швидкості Україна продовжує перебувати у другій половині першої сотні. Крім того, за минулий рік вона втратила аж чотири позиції та наразі перебуває на 58 сходинці.

Про це повідомляє InfoResist з посиланням на дані ресурсу Cable.co.uk.

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Зазначається, що середня швидкість інтернету в Україні становить 11,28 Мбіт за секунду. Але за цим показником Україна поступається Росії, Молдові, Польщі, Сербії та Косово. До прикладу, швидкість в Росії склала 13,51 Мбіт за секунду і ця країна посідає 47 позицію. Проте Україна випереджає Монако, Туреччину, Ізраїль, Грузію та Білорусь.

Лідером вищезазначеного рейтингу вже в другій рік поспіль став Сінгапур, де швидкість складає 60,39 Мбіт за секунду, а компанію йому у першій трійці склали європейці Швеція (46,00 Мбіт/с) та Данія (43,99 Мбіт/с).

Водночас США займають 20 місце, Канада – 33-е, Австралія – 52-е, а Китай розмістився на 141-й позиції.

Зауважимо, що швидкість тут вимірювали виключно під час доступу через роутер, не беручи до уваги мобільний інтернет.

Щодо показників 2017 року, то Україна займала 54 місце у світі з середньою швидкістю інтернету у 8,18 Мгбіт за секунду.

Швидкість інтернету у світі Позиція в рейтингу Країна Середня швидкість завантаження Кількість окремих Ip-адрес Загальна кількість тестів Швидкість завантаження HD-відео обсягом 5 ГБ (год: хв: сек) 1. Сінгапур 60,39 128 458 524 018 00:11:18 2. Швеція 46,00 79 844 367 241 00:14:50 3. Данія 43,99 19 650 150 529 00:15:31 4. Норвегія 40,12 12 282 86 920 00:17:01 5. Румунія 38,60 58 274 175 948 00:17:41 6. Бельгія 36,71 56 527 174 249 00:18:36 7. Нідерланди 35,95 295 412 1 247 694 00:18:59 8. Люксембург 35,14 3 667 19 071 00:19:26 9. Угорщина 34,01 129 898 352 745 00:20:04 10. Острів Джерсі 30,90 1 107 9 165 00:22:06 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 53. Косово 13,00 39 882 86 275 00:52:31 54. Острів Гернсі 11,58 2 423 9 755 00:58:57 55. Кайманові острови 11,49 927 5 904 00:59:25 56. Трінідад і Тобаго 11,37 2 735 23 752 01:00:01 57. Греція 11,30 76 100 202 297 01:00:24

58. Україна 11,28 124 970 491 121 01:00:33 59. Кіпр 11,10 8 493 35 147 01:01:30 60. Монако 11,02 349 2 633 01:01:55