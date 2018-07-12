Рейтинг швидкості інтернету у світі: Україна поступається Росії, проте випереджає Монако
У рейтингу країн за рейтингом швидкості Україна продовжує перебувати у другій половині першої сотні. Крім того, за минулий рік вона втратила аж чотири позиції та наразі перебуває на 58 сходинці.
Про це повідомляє InfoResist з посиланням на дані ресурсу Cable.co.uk.
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Зазначається, що середня швидкість інтернету в Україні становить 11,28 Мбіт за секунду. Але за цим показником Україна поступається Росії, Молдові, Польщі, Сербії та Косово. До прикладу, швидкість в Росії склала 13,51 Мбіт за секунду і ця країна посідає 47 позицію. Проте Україна випереджає Монако, Туреччину, Ізраїль, Грузію та Білорусь.
Лідером вищезазначеного рейтингу вже в другій рік поспіль став Сінгапур, де швидкість складає 60,39 Мбіт за секунду, а компанію йому у першій трійці склали європейці Швеція (46,00 Мбіт/с) та Данія (43,99 Мбіт/с).
Водночас США займають 20 місце, Канада – 33-е, Австралія – 52-е, а Китай розмістився на 141-й позиції.
Зауважимо, що швидкість тут вимірювали виключно під час доступу через роутер, не беручи до уваги мобільний інтернет.
Щодо показників 2017 року, то Україна займала 54 місце у світі з середньою швидкістю інтернету у 8,18 Мгбіт за секунду.
|Позиція в рейтингу
|Країна
|Середня швидкість завантаження
|Кількість окремих Ip-адрес
|Загальна кількість тестів
|Швидкість завантаження HD-відео обсягом 5 ГБ (год: хв: сек)
|1.
|Сінгапур
|60,39
|128 458
|524 018
|00:11:18
|2.
|Швеція
|46,00
|79 844
|367 241
|00:14:50
|3.
|Данія
|43,99
|19 650
|150 529
|00:15:31
|4.
|Норвегія
|40,12
|12 282
|86 920
|00:17:01
|5.
|Румунія
|38,60
|58 274
|175 948
|00:17:41
|6.
|Бельгія
|36,71
|56 527
|174 249
|00:18:36
|7.
|Нідерланди
|35,95
|295 412
|1 247 694
|00:18:59
|8.
|Люксембург
|35,14
|3 667
|19 071
|00:19:26
|9.
|Угорщина
|34,01
|129 898
|352 745
|00:20:04
|10.
|Острів Джерсі
|30,90
|1 107
|9 165
|00:22:06
|
.....
|.....
|.....
|.....
|.....
|.....
|53.
|Косово
|13,00
|39 882
|86 275
|00:52:31
|54.
|Острів Гернсі
|11,58
|2 423
|9 755
|00:58:57
|55.
|Кайманові острови
|11,49
|927
|5 904
|00:59:25
|56.
|Трінідад і Тобаго
|11,37
|2 735
|23 752
|01:00:01
|57.
|Греція
|11,30
|76 100
|202 297
|01:00:24
|58.
|Україна
|11,28
|124 970
|491 121
|01:00:33
|59.
|Кіпр
|11,10
|8 493
|35 147
|01:01:30
|60.
|Монако
|11,02
|349
|2 633
|01:01:55
До слова, 1 липня мобільні оператори lifecell, Vodafone та "Київстар" розширили зону покриття мобільного інтернету за технологією 4G в Україні.
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