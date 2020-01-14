Рейтинг зростання мінімальних зарплат у світі: яке місце посіла Україна

У 2020 році мінімальна заробітна плата в Україні зросла на 13,2%. У рейтингу зростання "мінімалок" в світі Україна посіла 15 місце з 54 можливих.

У дослідженні Picodi експерти порівнювали останні дані про мінімальний розмір оплати праці з даними на січень 2019 року.

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Як провели дослідження

Автори не враховували країни, в яких розмір заробітної плати визначається профспілками і в яких немає загальнонаціональної мінімальної зарплати.

Для країн, де уряд встановлює диференційовану мінімальну заробітну плату для окремих адміністративних одиниць, автори розрахували і використовували середнє арифметичне.

Сума після сплати податків була отримана за допомогою місцевих податкових калькуляторів.

Які результати дослідення

У 2020 році найбільше зростання "мінімалки" був зафіксований в Нігерії –на 64,8%. Найгірший показник у Казахстані – зарплата зменшилася на 1,1%.

Україна у рейтингу посіла 15 місце, "мінімалка" зросла на 13,2%.



Рейтинг зростання мінімальних зарплат у світі/ Скріншот Picodi

Які зарплати зараз в Україні?З 1 січня 2020 року "мінімалка" в Україні становитиме 4723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.



Середня зарплата по Україні наразі становить 10 687 гривень. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.

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Середня зарплата українців за останні 6 років / інфографіка 24 каналу