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      Рейтинг зростання мінімальних зарплат у світі: яке місце посіла Україна

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      У 2020 році мінімальна заробітна плата в Україні зросла на 13,2% / 24 канал

      У 2020 році мінімальна заробітна плата в Україні зросла на 13,2%. У рейтингу зростання "мінімалок" в світі Україна посіла 15 місце з 54 можливих.

      У дослідженні Picodi експерти порівнювали останні дані про мінімальний розмір оплати праці з даними на січень 2019 року.

      До теми: Як зростатиме середня зарплата в Україні до 2022 року: інфографіка

      Як провели дослідження

      Автори не враховували країни, в яких розмір заробітної плати визначається профспілками і в яких немає загальнонаціональної мінімальної зарплати.

      Для країн, де уряд встановлює диференційовану мінімальну заробітну плату для окремих адміністративних одиниць, автори розрахували і використовували середнє арифметичне.

      Сума після сплати податків була отримана за допомогою місцевих податкових калькуляторів.

      Які результати дослідення

      У 2020 році найбільше зростання "мінімалки" був зафіксований в Нігерії –на 64,8%. Найгірший показник у Казахстані – зарплата зменшилася на 1,1%.

      Україна у рейтингу посіла 15 місце, "мінімалка" зросла на 13,2%.

      рейтинг мінімальних зарплат у світі україна
      Рейтинг зростання мінімальних зарплат у світі/ Скріншот Picodi

      Які зарплати зараз в Україні?З 1 січня 2020 року "мінімалка" в Україні становитиме 4723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.

      Середня зарплата по Україні наразі становить 10 687 гривень. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.

      Цікаво: На що українці найбільше витрачають гроші: статистика

      середня зарплата українців за останні 6 років
      Середня зарплата українців за останні 6 років / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Гроші Зарплата Мінімальна зарплата дослідження
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