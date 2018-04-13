Рейтинги чи безпека України: чим жертвує Порошенко заради другого терміну

Президент Порошенко збирається іти на другий термін під гаслами вступу до НАТО. При тому, що підконтрольна йому військова сфера загрузла в корупції. Гарант серйозно розглядає сценарій поєднати вибори президента з референдумом за вступ України до Євросоюзу і НАТО.

Це – стара як світ політична технологія. Мета - фокус виборів перекласти з обговорення зробленого президентом за п'ять років роботи на іншу тему, яка не має ніякого відношення до виборів. Вона дозволить главі держави в очах суспільства об'єднати своє ім'я з більш популярною ідеєю.

Згідно з опитуванням Фонду "Демократичні ініціативи" за грудень, майже 40% українців вважають найкращим варіантом забезпечення безпеки для України вступ до НАТО, а в разі референдуму 66% проголосували б за вступ України в НАТО.

Такі цифри набагато вище популярності самого президента Порошенка - його рейтинг в опитуванні Демініціатив за січень не досягав і 8%.

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Таким чином, Порошенко банально намагається виправити своє становище за допомогою технології референдуму, перемикаючи увагу на інший об'єкт. Найцікавіше, що при будь-якому результаті референдуму, це не матиме ніякого сенсу, тому як Україна не відповідає базовим стандартам НАТО - як у сфері оборони, так і боротьби з корупцією.



Петро Порошенко



Крім того, розпорошивши свою увагу на теми, які дають матеріальний заробіток, Порошенко занапастив напрямки, що належать до його прямої компетенції – питання національної безпеки і міжнародних відносин.



За останні місяці в України серйозно погіршилися відносини з деякими членами НАТО – такими, як Угорщина – а всі рішення в Альянсі приймаються консенсусом. Ідеться, про Угорщину. Щоб отримати шанс стати членом НАТО, Україна має проводити реформи і більшість з них – це також пряма відповідальність президента. Так, серед вимог Альянсу – реформа СБУ.



Протягом двох років Банкова блокує проект реформи спецслужби, запропонований групою європейських експертів, в тому числі, офісу НАТО в Києві. Причина – небажання українського керівництва піти назустріч вимогам НАТО в частині підзвітності спецслужби суспільству і зняття з неї повноважень з розслідування бізнес-конфліктів.

СБУ не хоче позбутися від цих видів напрямків, тому що саме тут має величезне поле для зловживань і подальшого хабарництва.

Однак набагато більш небезпечну перешкоду на шляху України в НАТО, яким так уміло маніпулює президент Порошенко – це корупція в сфері оборонних закупівель. Ми з вами, громадяни України, фінансуємо оборонний бюджет України в розмірі 80 мільярди гривень на рік, але при цьому більшість торгів відбувається в режимі не просто секретності, щоб Путін не напав, а цілеспрямованого замовчування, щоб в тиші кабінетів пиляти гроші та збагачуватися.



Корупція в сфері оборони всеосяжна і цинічна. Масштаби зловживань стартують з дрібниць і виходять на орбіти сотень мільйонів доларів, які виводяться на рахунки корупціонерів при потуранні, а скоріше співучасті, президента Порошенко.

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Оборонна корупція працює в інтересах двох гаманців – вождів БПП і Народного фронту, а кураторами військових замовлень є Олег Гладковський і Сергій Пашинський.



Олег Гладковський



Що таке корупція в сфері оборони, наочно зрозуміла на прикладі діяльності державного заводу "Імпульс" з міста Шостка, яке входить в структуру "Укроборонпрому", який знаходиться в сфері кураторства Гладковського.

Так, у квітні минулого року підприємство продало кіпрському офшору PH Strategic Business Limited 109 пакетів детонаторів за заниженою ціною – всього за 95 тисяч євро.

А одержувачем продукції була сербська компанія Sloboda. Вона купила всю цю продукцію у кіпрського офшору за суму майже 700 тисяч євро. Проплата пройшла через латвійський банк ABLV, який в лютому 2018 американський Мінфін звинуватив у відмиванні грошей.Тобто різниця склала 600 тисяч євро на одній лише партії, які дісталися українським корупціонерам, які крадуть на оборонних бюджетах.



Ще одна фірма-прокладка працює на покупках у Європі вживаних Бойових машин піхоти БМП-1. Для потреб армії закуповується 30 одиниць техніки на суму 5 мільйонів доларів. Постачальник – Petralink Limited, яка розташована за адресою Фенеронеміс Авеню будинок 145, офіс 102 в місті Ларнака на Кіпрі.

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Зрозуміло, що ніякого відношення до військових замовленнях ця фірма не має. Її роль – тільки забрати на своїх рахунках корупційну маржу. Якщо зайнятися пошуком в інтернеті, то за цією адресою - конкретно в цьому офісі, де прописана прокладка Petralink Limited – зареєстрована компанія SMART Office & Companies, яка спеціалізується на створенні фірм під продаж.



Заснована фірма чехами. І бойові машини піхоти також йдуть з Чехії. Імпортер – державна компанія "СпецТехноЕкспорт". У зв'язку з чим питання – що заважає українській державній компанії купувати їх напряму, а не через посередника? Відповідь очевидна – бажання нагріти руку на військових замовленнях.

До слова, вже два роки відділ зовнішніх контрактів державного підприємства "СпецТехноЕкспорт" очолює син депутата Пашинського.

Свого часу, коли на українському газовому ринку буяла корупція, для забезпечення корупційної маржі була створена прокладка "Петрогаз" – нібито на честь Петра Ющенка.

Тепер корупція на озброєння асоціюється з компанією "ПетроЛінк". Здогадатися, про яке Петра йдеться - не складно.

Красти на армії під час війни – це не просто злочин, а зрада України. І за ці дії має настати відповідальність.