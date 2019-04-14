Рейтинги кандидатів, автономія "ЛДНР" у складі України та президент в ефірі: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – перші рейтинги кандидатів другого туру, про що домовляються Путін і Медведчук та чим відзначився Петро Порошенко на "плюсах".

1. "Жителя" знищено: російські спецслужби розслідують вибух в окупованому Первомайську







До окупованого Первомайська Луганської області приїхала слідча комісія, у яку входять співробітники російських спецслужб. За повідомленнями місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", російські спецслужби розслідують обставини вибуху вантажівки з боєкомплектом бойовиків.



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2. Оприлюднили перші рейтинги кандидатів другого туру: хто і чому лідирує?







Вперше перед другим туром соціологи оголосили свіжі рейтинги кандидатів в президенти. Результати опитувань для чинного гаранта Конституції, м'яко кажучи, невтішні.



Читайте більше про президентські вибори-2019.

3. Автономія "ДНР" та "ЛНР": що задумали Путін та Медведчук







Те, що Росія не збирається відпускати Україну та намагається силоміць повернути її до своєї орбіти, є такою ж аксіомою, як і те, що 2019-й рік може стати вирішальним у багаторічному протистоянні з окупантами.



Про життя "псевдореспублік" читайте у блозі Олексія Чибісова.

4. Путін в біді, – Süddeutsche Zeitung







Популярність президента Росії Володимира Путіна стрімко зменшується. Тому Кремль планує новий проект – приєднання Білорусі.



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5. Порошенко пришел на ТВ и "победил сам себя"







Превосходный эфир на "плюсах", президент внезапно пришел в прямой эфир оппозиционного телеканала – это реальная демократия в действии, "Карточный домик" на глазах всей страны.



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