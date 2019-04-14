22:48
14 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:58, 13 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Фантастичні подарунки від Порошенка. Бойко вирішив хайпанути
      Вєсті.UA
      18:56, 13 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Блоги Блоги тижня
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Блоги тижня

      Рейтинги кандидатів, автономія "ЛДНР" у складі України та президент в ефірі: топ-5 блогів тижня

      454
      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / 24 канал

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – перші рейтинги кандидатів другого туру, про що домовляються Путін і Медведчук та чим відзначився Петро Порошенко на "плюсах".

      1. "Жителя" знищено: російські спецслужби розслідують вибух в окупованому Первомайську



      До окупованого Первомайська Луганської області приїхала слідча комісія, у яку входять співробітники російських спецслужб. За повідомленнями місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", російські спецслужби розслідують обставини вибуху вантажівки з боєкомплектом бойовиків.

      Про війну на Донбасі читайте тут

      2. Оприлюднили перші рейтинги кандидатів другого туру: хто і чому лідирує?

      Зеленськи і Порошенко

      Вперше перед другим туром соціологи оголосили свіжі рейтинги кандидатів в президенти. Результати опитувань для чинного гаранта Конституції, м'яко кажучи, невтішні.

      Читайте більше про президентські вибори-2019.

      3. Автономія "ДНР" та "ЛНР": що задумали Путін та Медведчук

      Медведчук і Путін

      Те, що Росія не збирається відпускати Україну та намагається силоміць повернути її до своєї орбіти, є такою ж аксіомою, як і те, що 2019-й рік може стати вирішальним у багаторічному протистоянні з окупантами.

      Про життя "псевдореспублік" читайте у блозі Олексія Чибісова.

      4. Путін в біді, – Süddeutsche Zeitung

      Путін і Лукашенко

      Популярність президента Росії Володимира Путіна стрімко зменшується. Тому Кремль планує новий проект – приєднання Білорусі.

      Більше блогів відомих світових медіа тут!

      5. Порошенко пришел на ТВ и "победил сам себя"

      Петро Порошенко

      Превосходный эфир на "плюсах", президент внезапно пришел в прямой эфир оппозиционного телеканала – это реальная демократия в действии, "Карточный домик" на глазах всей страны.

      Больше материалов автора здесь!

      Читайте також: Суперечка Зеленського і Порошенка в ефірі: аналіз медіаексперта

      blog_ava
      У штабі Зеленського прокоментували дебати Порошенка: Ми не беремо участі в агітаційних мітингах
      сьогодні
      14751
      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Порошенко і Зеленський Публікації Рейтинги Петро Порошенко Володимир Путін Віктор Медведчук Олександр Лукашенко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 14 квітня: дебати Порошенка та звільнення скандального Семочка
      сьогодні , 22:03 Головні новини 14 квітня: дебати Порошенка та звільнення скандального Семочка
      638
      Рейтинги кандидатів, автономія "ЛДНР" у складі України та президент в ефірі: топ-5 блогів тижня
      сьогодні , 22:00 Рейтинги кандидатів, автономія "ЛДНР" у складі України та президент в ефірі: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 454
      Найсмішніші меми тижня: гра престолів в Україні і маленьке кладовище Путіна у Санкт-Петербурзі
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: гра престолів в Україні і маленьке кладовище Путіна у Санкт-Петербурзі
      1404
      Зведення "стіни" на кордоні з РФ та гучний скандал у Верховій Раді – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:31 Зведення "стіни" на кордоні з РФ та гучний скандал у Верховій Раді – топ-5 відео тижня
      1136
      Дружба России и Беларуси под угрозой
      сьогодні , 19:00 Дружба России и Беларуси под угрозой
      Злой Одессит 3583
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук