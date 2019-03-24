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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      Рейтинги кандидатів, розчаровані Кримом та як США зміцнюють український флот: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж каналу 24

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед найбільш резонансних тем – хто з кандидатів у президенти очолив рейтинги та антирейтинги, чому росіяни розчарувались у півострові та нові гачки у судово-медичному звіті щодо смерті радника Путіна.

      1. Радник Путіна помер від травм шиї, що типові для задушення, – The Sunday Times

      Радник путіна

      Скандально відомий путінський політик Михайло Лєсін – екс-міністр Росії у справах друку, телерадіомовлення і засобів масових комунікацій – загинув схоже не після банального алкогольного отруєння і падіння, як вважали раніше.

      Більше блогів відомих світових медіа тут

      2. Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?

      Нові рейтинги кандидатів

      Зовсім мало залишилось до першого туру виборів, але дотепер кожен шостий українець не знає за кого голосуватиме 31 березня. Це насправді дуже велика цифра – 15%. І кожен кандидат був би радий додатковим відсоткам.

      Все про президентські вибори-2019

      3. Росіяни масово тікають з Криму: сподівались та не отримали

      Як тимчасово окупований Крим розчарував росіян

      З моменту окупації українського півострова кремлівські злочинці займалися підготовкою до другого "референдуму", який вони дуже хочуть провести "за всіма демократичними нормами", мовляв, перший раз світ не визнав, але ж давайте знову спробуємо.

      Читайте більше новин з Криму

      4. США зміцнюють український флот, щоб завадити Росії, – The Wall Street Journal

      Ракетний есмінець флоту США в Чорному морі

      Нахабний тиск Росії на Україну в Чорному та Азовському морях вимагає активної протидії. США це розуміють, але деякі їхні союзники демонструють нерішучість і нерозуміння проблеми.

      Відносини між Україною та Росією

      5. "Денег нет, но вы держитесь": як "покращилось" життя кримчан, які хотіли в Росію?

      Чи отримав Путін те, чого хотів від анексії Криму?

      Через анексію Криму Росія вже зазнала економічних втрат на 50 мільярдів доларів – а це, на хвилиночку, річний бюджет України. Виникає єдине питання до росіян – воно того варте? Навіщо була анексія півострова і окупація Донбасу?

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      Читайте також: Первая партия "Байрактаров" в Украине, или Как нам поможет оружие будущего

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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини Росії Новини політики Новини України Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Кримінальні новини Президентські вибори 2019 Публікації
      Джерело: 24 Канал
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