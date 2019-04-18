Рейтинги Зеленського і Порошенка приголомшливі, або Чому лідера гонки ховали від журналістів
Сьогодні останній день, коли перед другим туром законом дозволено оприлюднювати результати соціологічних опитувань. Цифри приголомшливі!
Серед тих українців, хто вже визначився, за кого голосуватиме цієї неділі – 73% підтримують Зеленського й 27% – Порошенка. Тобто 46% різниці! Такі цифри групи "Рейтинг", чиї дані, до речі, підтвердилися й у першому турі. Тому в мене немає сумніву, що наведені цифри достовірні й відповідають реальним електоральним вподобанням українців.
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Звісно, прихильників Порошенка такі результати засмучують, то ж вони наводять дані якихось телефонних опитувань, проведених незрозуміло ким. За тими опитуваннями, начебто Порошенка та Зеленського розділяє лише 10% – у Зеленського 54%, а в Порошенка – 44%.
Не хочу нікого засмучувати, проте особисто вірю трохи іншим фахівцям, а саме букмекерам, які знову скорегували коефіцієнти ставок і знову не на користь чинного президента. Якщо ви зараз ризикнете поставити 100 гривень на перемогу Порошенка і ваша ставка зіграє – отримаєте від букмекерів 500 гривень, а от якщо поставите на Зеленського і він стане президентом, то ваш прибуток становитиме лише 17 гривень. Так оцінюють букмекери шанси двох кандидатів, і вони абсолютно не вірять у перемогу Порошенка, тому й пропонують настільки фантастичний коефіцієнт за ставку на нього.
Відтак, перемога у Зеленського фактично в кишені, хоча відкорковувати шампанське ще зарано, але, закласти пару пляшок у холодильник варто вже зараз, якраз охолоне до 20 години неділі, коли оголошуватимуть екзит-поли.
Утім, до екзит-полів і дня безпосереднього голосування нас чекає ще одне цікаве шоу – дебати кандидатів на НСК "Олімпійський", де їм зводять аж дві сцени. Звісно, з такою різницею у рейтингах дебати на результат виборів не вплинуть, навіть якщо на сцену Зеленського вивезуть "голим у ванні з кокаїном". Це, звісно, всіх нас обурить, проте через певну інерцію в суспільстві цей маховик обурення просто не встигне розкрутитися настільки, щоб обвалити Зеленському рейтинг.
Саме для цього, до речі, лідера президентської гонки до останнього і ховали від журналістів. Робили так, щоб своїми конкретними заявами він не відлякав прихильників. А так, до речі вже сталося, коли сьогодні опублікували годинне інтерв'ю з ним. І там чимало цікавих і конкретних заяв з боку Зеленського нарешті пролунало.
Зокрема, він каже, що виступає за легалізацію марихуани, за легалізацію проституції та азартних ігор. Іншими словами, Зеленський не проти створити такий собі український Лас-Вегас, де все це було б легалізовано. Утім, він категорично проти, щоб таке робили у його рідному Кривому Розі, навіть пояснив чому, цитую: "Мужики не поймут". Ну, таке собі пояснення. А ще я не розумію, чому в його рідному Кривбасі таке робити не можна, а в моєму рідному Кропивницькому, який поруч – можна? Взагалі я не проти, але, мені здається, що якихось преференції від майбутнього президента рідному місту не мало б бути, бо за такою логікою преференції отримають від Зеленського і близькі друзі, куми, колеги по минулій роботі... І в результаті ми отримаємо тих самих свинарчуків, кононенків та луценків…
А ще, виявляється, Зеленський проти легалізації в Україні зброї – і для мене особисто це величезне розчарування, просто неймовірне. І я ще раз переконався, що саме для цього його і ховали від журналістів, адже кожна конкретна відповідь Зеленського когось з українців обов'язково розчаровує…
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