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      Рейтингові проблеми і Бойка, і Рабіновича почалися ще до історії з єдиним кандидатом, – експерт

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      Рабінович і Бойко
      Рабінович і Бойко / bbc.com

      "Активно розганяється цитата метра вітчизняної соціології пані І. Бекешкіної про те, що висунення кандидата від "Опозиційного блоку" грає на руку Порошенку, виглядає на перший погляд переконливо. Їй вторить В. Фесенко. Дивно коли люди, яких важко запідозрити в співчутті опозиційній справі, підказують, як не грати на руку Порошенку", – написав на своїй сторінці у ФБ політолог Андрій Золотарьов.

      Є й інші дивні речі, відзначає експерт.

      "По-перше, дивно, щоб партія з третьою за чисельністю фракцією в Раді, десятками тисяч членів партії і розгалуженою партійною структурою відмовилась би від участі у виборах Президента. По-друге, дивна якась "бухгалтерська логіка", коли цифри затуляють людей з їх мотивацією, емоціями, переконаннями", – вважає Золотарьов.

      Експерт також висловив думку, що політтехнологічні "пасьянси" на майбутню президентську кампанію найчастіше базуються на "статичному" зображенні, не враховуючи імовірної динаміки її розвитку.

      У "бухгалтерській" логіці вибори вигравалися б соціологами. Політична реальність будується на парадоксі. У політиці не буває арифметичного додавання рейтингів. Ніколи 2 + 2 не виходить 4. А іноді трапляється, що результат рухається до точки "зеро". Соціологи упускають факт того, що рейтингові проблеми і Бойка, і Рабіновича почалися задовго до історії з "єдиним кандидатом",
      – зазначив політолог. 

      І по-третє, дивна толерантність Банкової до одних і активна протидія іншим особам з Опоблоку, на думку Золотарьова, є доказом того, що для влади є опозиція non grata і опозиція grata.

      "Останню не "пресують", їй допомагають. У тому числі й інформаційно відкриваючи для такої опозиції двері своїх телеканалів, підтримуючи вустами афілійованих експертів. Настільки лицарське ставлення до своїх опонентів і породжує серйозні і обґрунтовані підозри", – підсумував експерт.

      Теги: Новини України Новини політики Вадим Рабінович Наталія Бойко Опозиційний блок
      Джерело: 24 Канал
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