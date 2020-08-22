Білорусь все глибше занурюється в політичну кризу. Лукашенко дав зрозуміти, що піде з поста тільки вперед ногами. Так званий штаб опозиції зібрав Координаційну раду, який вимагає передачі влади. На стороні білоруського народу – цивілізований світ, який не визнав вибори. На стороні Лукашенко – жменька таких же диктаторів на чолі з Путіним.

В этот момент у протестующих может появиться иллюзия победы. Но, нет, это только начало. Подробнее – в авторском блоге "Теории заговора" на 24 канале.

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Лукашенко ждет политическая смерть

Сейчас перед белорусами стоит следующий вопрос – они впервые смогли таким широким фронтом выступить против своего безальтернативного лидера, и это прекрасно. Но что дальше? Когда и как произойдет переломный момент и какой будет его механика? И кто способен подхватить эту власть? В конце концов – понимает ли что делать с нею та же Тихановская и ее окружение?

На фоне протестов Лукашенко вдруг заявил, что готов переписать Конституцию, предоставить больше прав парламенту, дальше провести референдум, и, мол, если народ скажет, что нужны перевыборы, то так и будет. Лукашенко тут же добавил – поправки еще нужно проработать, а это время. То есть по сути он просто попробовал заболтать протест, убрать людей с улиц, а дальше, конечно же, ничего не менять. Но веры диктатору больше нет. И рабочие Минского завода колесных тягачей освистали Лукашенко, после чего он и произнес сакральную фразу из-под маски – новые выборы будут только после моей смерти.

То, что Лукашенко ждет политическая смерть – уже вполне очевидно. Вопрос времени. Каким бы автократом он ни был, вся его власть держится на повиновении огромного чиновничьего и силового аппаратов, которые в свою очередь всегда будут отстаивать свои собственные шкурные интересы.

Политические элиты

Давайте по порядку – а кто такие "элиты"? Это все те, кто обеспечивают существование режима как такового – вся высшая бюрократия:

министры,

парламентарии,

губернаторы,

главы силовых ведомств,

бизнесмены.

Это люди, которые, имеют тот или иной ресурс и через него оказывают влияние на народ и поддерживают автократа. Нет их поддержки – нет правления.

Один простой пример – если министр обороны, или глава милиции отворачиваются от диктатора, то хоть голову об стену расшиби – приказ о разгоне митинга отдавать некому. Никто не будет молотить протестующих дубинками и заталкивать их в автозаки без прямого приказа начальника, как бы Лукашенко этого не хотел.

Персона нон-грата

А чтобы еще сильнее проиллюстрировать значимость элит для любого режима, вот вам пример: 19 августа Евросоюз единогласно решил не признавать Лукашенко президентом Беларуси, объявил его персоной нон-грата и уже готовит санкции, к которым мы еще вернемся. В тот же день Лукашенко, который считает себя легитимным, на заседании Совбеза раздал указания силовикам и правительству – как стабилизировать ситуацию в стране.

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В частности усач потребовал от силовиков усилить охрану границы, привести в боевую готовность войска, следить за перемещениями сил НАТО и, что важно, "выявлять и прекращать деятельность организаторов уличных акций".

Представьте, что будет, когда хотя бы часть силовиков проигнорирует эти приказы. А если не просто проигнорирует, а последует примеру военных западноафриканской республики Мали? Где буквально в эти дни армия, недовольная режимом диктатора Ибрагима Кейты, выступила против президента и арестовала и его и всю верхушку правительства.

Санкции ЕС

ЕС планирует вводить их против тех самых элит, людей из окружения Лукашенко. Все они давно выстроили политическую систему, которая позволяет им жить в дорогих особняках, ездить на дорогих авто и иметь счета и активы за границей, в том же ЕС. И вдруг они в один момент могут это всё потерять. Конечно же, им этого ой как не хочется.

И пока режим Лукашенко мог им всё это обеспечивать – они топили за него. Но, как только ситуация изменилась и этот режим более не может гарантировать им сохранность нажитого "непосильным трудом", в их же интересах посадить в кресло президента того, кто поможет им сохранить статус-кво.

Помощь Путина

Более того, после того как Лукашенко попросил помощи у Путина, он дал понять – он готов пожертвовать суверенитетом, что фактически будет означать – пустить в Беларусь российские элиты.

Лукашенко и Путин / Фото ТАСС

Если Россия зайдет в открытую в Беларусь, то вслед за российскими силовиками или ОМОНом туда зайдут и те, кто захочет контролировать куски белорусской экономики и потоки, на которых сидят годами местные элиты. И эти местные элиты это прекрасно понимают. Как и то, что теперь уже россияне будут решать – кто вообще в стране власть, а кто попадет под удар репрессивной машины.

Лукашенко – не вечен

Есть и еще один фактор, который прекрасно осознают так называемые белорусские элиты. Лукашенко смертен, как говорил классик, и уже довольно стар. Ему 65. Чисто физиологически его кончина неизбежна и вероятно довольно близка. Так почему элитам, ради своего же спокойствия, не убрать его сейчас? Пока все они еще не замарались окончательно в крови. Или просто позволить ему совершить самоубийство. Политическое.

Протесты в Беларуси

Сейчас, когда на улицах тысячи протестующих, даже модно выйти поддержать их, чтобы потом усидеть в кресле и продолжить красиво жить и при новой власти. Именно поэтому, начиная с удаленных от центра местных властей, элита постепенно будет переходить на сторону народа и, возможно, примыкать к тому самому Координационному совету по передаче власти.

Что нужно знать о протестах в Беларуси?

Согласно официальным результатам выборов, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,01% голосов, а его главная оппонентка Светлана Тихановска – 10,12%.



Белорусы считают такие результаты сфальсифицированными, поэтому с 9 августа протестуют, а с 17 страну охватила общенациональная забастовка.



Первые дни протестов сопровождались применением силы со стороны спецназовцев и правоохранителей. Кроме того, силовики стреляли резиновыми пулями, применяли слезоточивый газ и били до полусмерти всех, кто попадался им под руку.



Известно по меньшей мере о 5 погибших (четверо официально) и почти 1,5 тысячи пострадавших. Кроме того,около 6 тысяч человек задержали. Однако, впоследствии большинство из них отпустили – в частности, 13 августа почти 1 тысячу человек.



В то же время никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.



А в штабе Тихановской объявили о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти. Оппозиция хочет перевыборов. Согласно официальным результатам выборов, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,01% голосов, а его главная оппонентка Светлана Тихановска – 10,12%.Белорусы считают такие результаты сфальсифицированными, поэтому с 9 августа протестуют, а с 17 страну охватила общенациональная забастовка.Первые дни протестов сопровождались применением силы со стороны спецназовцев и правоохранителей. Кроме того, силовики стреляли резиновыми пулями, применяли слезоточивый газ и били до полусмерти всех, кто попадался им под руку.Известно по меньшей мере о 5 погибших (четверо официально) и почти 1,5 тысячи пострадавших. Кроме того,около 6 тысяч человек задержали. Однако, впоследствии большинство из них отпустили – в частности, 13 августа почти 1 тысячу человек.В то же время никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.А в штабе Тихановской объявили о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти. Оппозиция хочет перевыборов.

На сегодня этот совет состоит из 40 человек. В их числе, конечно же Светлана Тихановская, представители штабов Бабарико и Цепкало, и ряд профессоров, правозащитников, врачей, представителей заводов и культуры. Но вот с теми же силовиками – не сложилось. Да и 40 человек для управления страной – маловато.

Почуяв смерть режима Лукашенко, политические элиты уже присматривают себе местечко в новой структуре власти. Еще раз, им не важна персона нового диктатора – думаю, пока нового лидера они видят именно так. Им важно сохранить активы, статус, рычаги влияния и источники обогащения.

Скажете, что раскол элит призрачен и возможен лишь в далеком будущем? Нет. Это уже произошло. Тогда, когда Валерий Цепкало, бывший посол и один из создателей Парка высоких технологий, выступил против Лукашенко. Тогда, когда Виктор Бабарико, глава Белгазпромбанка, напрямую связанный с российским Газпромом, выступил против Лукашенко. Они и есть те самые так называемые элиты.

Прежде чем выступить против Лукашенко, они чувствовали себя очень даже неплохо около него. Просто они первыми почувствовали, что их обеспеченность и статус могут рухнуть вместе с режимом, а потому и вышли с протестом. Это не было ни случайностью, ни зовом совести. Нет. Это был прагматичный расчет.

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Поэтому и у Координационного совета, если полубезумный Лукашенко вдруг не решится сгноить эту черную сотню – как он его окрестил – в камерах, и у народа Беларуси – впереди борьба не с Лукашенко. А с его бюрократическим аппаратом и силовиками, которые начнут перетекать в, так называемую, оппозицию.