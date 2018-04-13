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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Режим Асада переміщує свою військову техніку на російські бази, – The Times

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Асад хоче сховати свої літаки від удару США на російських базах у Сирії
Асад хоче сховати свої літаки від удару США на російських базах у Сирії / Фото з відкритих джерел

Розвідка США зафіксувала переміщення сирійських літаків на підконтрольні Росії бази. Це свідчить про те, що режим Башара Асада хоче захистити свою військову техніку від потенційних ракетних ударів коаліції на чолі зі США.

Про це повідомляє The Times.

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Спроби Сирії сховати свою авіацію можуть перешкодити зусиллям США, Британії і Франції завдати серйозної шкоди збройним силам Асада та їх здатності здійснювати хімічні атакі, зауважують автори статті.

Однак для Збройних сил на чолі зі США існує одна перепона: щоб здійснити удар по Сирії, їм доведеться обійти передові радіолокатори російської системи ППО, які Москва там розмістила, акцентує увагу видання.

Росіяни об'єднали С-400, продані сирійському режиму, із власними системами на базі у Хмеймі, створивши велику радіолокаційну мережу. Ця система ППО, яку ще треба випробувати в бою, має дальність дії до 250 км і, за твердженнями РФ, може збивати одночасно 80 цілей. Вона здатна нанести удар як по крилатій ракеті, так і по літаку,
– пишуть журналісти.

Тим часом Пентагон направив до Сирії групу із десяти військових кораблів і двох субмарин, але може минути тиждень, поки вони опиняться у місці призначення. Коли ж кораблі все таки займуть позиції, до запуску за програмними цілями в Сирії будуть готові 700 "Томагавків". Натомість у минулому році під час атаки на Шайрат США випустили всього 59 цих крилатих ракет із двох кораблів, нагадує британська газета.

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8 квітня щонайменше 70 людей загинули внаслідок хімічної атаки у Сирії. Дональд Трамп заявив, що за атакою стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку і реакція США з цього приводу не забариться.

11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію". Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що у Міноборони США готові до "військового сценарію" розгортання подій в Сирії – чекають лише на наказ Трампа.

Теги: Новини політики Війна у Сирії Новини Росії Новини США Башар Асад
Джерело: 24 Канал
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