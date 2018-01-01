Режисер фільму "Мати!" назвав улюблені серіали, які планує подивитися взимку

Даррен Аронофскі поділився, що надто втомився за 2017 рік через знімальний процес фільму "Мати!", тому планує на зимових канікулах подивитись свої улюблені серіали, список яких він вже для себе визначив.

Про це він розповів в інтерв’ю для видання IndieWire.

Режисер зізнався, що в період свят його можна не турбувати і не шукати, тому що він хоче вдосталь відпочити. "Я дещо травмований цим всім, і я просто хочу трішки розслабитись", – зазначив Аронофскі.

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За його словами, він планує швидко надолужити згаяний час і подивитися третій сезон "Ріка і Морті", сьомий сезон "Гри престолів", а також оцінити перший сезон "Двійки" і реаліті-шоу "Голі і налякані XL".



"Рік і Морті"