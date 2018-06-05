13:41
5 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 14°C
  • середа
    19°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Мрії Тимошенко. Клоун Царьов
Вєсті.UA
21:32, 4 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Режисер фільму "Міф" Леонід Кантер вчинив самогубство

2327 Читать новость на русском
Застрелився режисер фільму
Застрелився режисер фільму "Міф" Леонід Кантер / rozmova.wordpress.

Відомий український режисер, продюсер та письменник Леонід Кантер застрелився. Трагічна подія сталася 4 червня надвечір на хуторі Обирок, Бахмацького району, що на Чернігівщині. Поліція вилучила у загиблого вогнепальну зброю.

Про це повідомляє прес-служба поліції. 

Читайте також: У Києві біля Верховної Ради чоловік вчинив самогубство

"На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка на місці події виявила труп чоловіка з наскрізним вогнепальним поранення в щелепу. Поряд з тілом правоохоронці виявили зброю", – йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що біля тіла режисера поліція знайшла записку.

Леоніду Кантеру на момент вчинення самогубства було 36 років. 

За даними 24 каналу, в розмовах з друзями напередодні режисер ділився думками про самогубство.
 
"В мене за планом завтра самогубство", – писав Кантер
 

Хто такий Леонід Кантер? Народився у Києві 27 липня 1981 року. У 2003 році заснував кіностудію "Лізард філмс". Він був одним із режисерів фільму "Міф" про Василя Сліпака, оперного співака, який загинув у зоні АТО, також його кіноробота – фільм про кіборгів Донецького аеропорту "Добровольці Божої чоти". У 2007 році Леонід Кантер оселився на хуторі Обирок у Чернігівській області та перетворив його на мистецький хутір – творче поселення, де збирав друзів з усього світу, організовував фестивалі, мистецькі заходи, творчі школи та народні свята. Серед найвідоміших – фестиваль "ХЛІБ своїми руками" та перший афроетнічний фестиваль "Мама Африка".

Теги: Кіно Самогубство LifeStyle Новини України Новини Чернігова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Куди та чому втекли керівники
сьогодні, 12:01 Куди та чому втекли керівники "ДНР": на окупованих територіях очікують кардинальних змін
Олексій Чибісов 4035
Як менеджерам державних компаній виплачують мільйонні премії у доларах
сьогодні, 11:00 Як менеджерам державних компаній виплачують мільйонні премії у доларах
Тетяна Мартинюк 462
Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
4 червня, 14:17 Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
1370
Технології охолодження продуктів, які не залишать байдужими
4 червня, 12:03 Технології охолодження продуктів, які не залишать байдужими
2
Як оформити біометричний паспорт дитині в Україні: нюанси і відмінності
сьогодні, 10:01 Як оформити біометричний паспорт дитині в Україні: нюанси і відмінності
Яніна Ткачук 3347
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук