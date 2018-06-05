Режисер фільму "Міф" Леонід Кантер вчинив самогубство

Відомий український режисер, продюсер та письменник Леонід Кантер застрелився. Трагічна подія сталася 4 червня надвечір на хуторі Обирок, Бахмацького району, що на Чернігівщині. Поліція вилучила у загиблого вогнепальну зброю.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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"На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка на місці події виявила труп чоловіка з наскрізним вогнепальним поранення в щелепу. Поряд з тілом правоохоронці виявили зброю", – йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що біля тіла режисера поліція знайшла записку.

Леоніду Кантеру на момент вчинення самогубства було 36 років.

За даними 24 каналу, в розмовах з друзями напередодні режисер ділився думками про самогубство.



"В мене за планом завтра самогубство", – писав Кантер



Хто такий Леонід Кантер? Народився у Києві 27 липня 1981 року. У 2003 році заснував кіностудію "Лізард філмс". Він був одним із режисерів фільму "Міф" про Василя Сліпака, оперного співака, який загинув у зоні АТО, також його кіноробота – фільм про кіборгів Донецького аеропорту "Добровольці Божої чоти". У 2007 році Леонід Кантер оселився на хуторі Обирок у Чернігівській області та перетворив його на мистецький хутір – творче поселення, де збирав друзів з усього світу, організовував фестивалі, мистецькі заходи, творчі школи та народні свята. Серед найвідоміших – фестиваль "ХЛІБ своїми руками" та перший афроетнічний фестиваль "Мама Африка".