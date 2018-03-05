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Режисер найкращого фільму "Форми води" вихопив лист на сцені Оскару 2018

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Гільєрмо дель Торо
Гільєрмо дель Торо / www.gettyimages.in

Щорічна церемонія нагородження премії "Оскар 2018" не відбулась без дотепних жартів і коментарів як ведучого, так і самих гостей та номінантів події. Режисер "Форми води" Гільєрмо дель Торо вирішив сам пересвідчитись, чи справді його стрічка стала "найкращою" цього року.

Кіноактори Уоррен Бітті і Фей Данауей знову оголошували переможців в номінації "Найкращий фільм", як це було минулого року. Але варто нагадати, що у 2017 році трапився гучний скандал, коли під час оголошення переможця в цій же номінації, найкращою стрічкою назвали не фільм-лауреат "Місячне сяйво", а "Ла-Ла Ленд".

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В такому інциденті знайшли інших винуватців – співробітників-бухгалтерів Брайана Куллінана та Марту Руїз, які переплутали конверти з назвою переможця у номінації "Найкращий фільм". Згодом їх відсторонили від роботи, але прикрий випадок згадують досі та ще й в жартівливому контексті.

Тому такого випадку не міг оминути сам Джиммі Кімелл, який був ведучим церемонії 4 березня 2018 року.

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"Цього року, коли почуєте своє імя, не схоплюйтеся одразу. Дайте нам хвилинку", – дотепно попередив він номінантів.

А режисер кінострічки "Форма води", яка перемогла в номінації "Найкращий фільм року", Гільєрмо дель Торо, навіть про всяк випадок вихопив лист з рук актора Уоррена Бітті і особисто перевірив, що написано на картці.

Зі спокійною душею він прийняв нагороду і зауважив, що не сподівався на перемогу у номінації.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Оскар Оскар-2018 Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня
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