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Режисер "Зоряних війн: Останні джедаї" пояснив, як Лея змогла використати Силу в космосі

18:50, сьогодні 326 Читать новость на русском
Принцеса Лея в
Принцеса Лея в "Зоряних війнах" / Фото з відкритих джерел

В останньому інтерв’ю знаменитого режисера Раяна Джонсона, який став творцем 8 епізоду космічної опери під назвою "Зоряні війни: Останні джедаї", розповів про причину неймовірного факту, пов’язаного з принцесою Леєю.

Сайт "24" попереджає, що в даному матеріалі розміщені "спойлери" щодо нової частини популярної франшизи.

Нагадаємо, що у восьмому епізоді, прем’єра якого відбулась в Україні 14 грудня 2017 року, відбулась битва Першого ордену та корабля Руху Опору, де під час одного з обстрілів за борт корабля у відкритий космос викинуло принцесу Лею. Однак Леї вдалось використати Силу і повернутися на корабель, після чого вона впала в кому.

Читайте також: "Зоряні війни: Останні джедаї" зібрали в прокаті понад один мільярд доларів

У подкасті для The Empire Film Раян Джонсон пояснив цю "випадкову" і неочікувану сцену та запевнив, що наступний фільм розставить все по своїх місцях.

Головна ідея полягає в наступному: Сила дала про себе знати в той момент, коли Лея опинилася в космосі. Але варто зауважити, що це не щось надприродне, тому що в космосі немає опору. Усе, що було необхідно — летіти в невагомості, цей прояв Сили вийшов на рівні інстинкту самозбереження. Це щось схоже до тих моментів, коли маленька дитина заповзає, скажімо, під машину, і батьки виявляють силу "Халка", піднімають цю машину і дістають з-під неї дитя. На даний момент ця ідея ще не набула свого остаточного вигляду,
– зазначив Раян Джонсон.

Джонсон також підкреслив, що не впевнений в тому, як надалі буде опрацьована принцеса Лея, – роль героїні виконувала Керрі Фішер, яка померла в грудні 2016 року. За його словами, неможливо було "вбити" героїню в "Останніх джедаях" – це було б щонайменше нелогічно.

Надію на грамотне завершення історії принцеси Леї Джонсон поклав на режисера Джей Джея Абрамса, який буде знімати дев'ятий епізод "Зоряних війн".

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Зоряні війни
Джерело: 24 Канал
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