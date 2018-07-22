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Режисера фільма "Вартові галактики" Джеймса Ганна звільнили: несподівана причина

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Голлівудського режисера звільнили через дописи у соцмережі
Голлівудського режисера звільнили через дописи у соцмережі / cgmagonline.com

Соціальні мережі стали причиною звільнення режисера Джеймса Ганна, який працював над двома частинами популярного фільму "Вартові галактики".

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

У 51 рік голлівудський режисер та актор Джеймс Ганн досяг чималих успіхів. Зокрема, він працював над такими популярними кінострічками, як "Скубі-Ду", "Тор-2: Царство темряви" та "Вартові галактики". Однак чималим каменем спотикання для Джеймса Ганна стали його дописи у соцмережі Twitter, зроблені у 2008 – 2009 роках.

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Телекомпанія Disney звернула увагу на публікацію журналістів, які й наткнулись на образливі висловлювання голлівудського режисера. Саме через це представники корпорації розірвали контракт з Джеймсом Ганном. 

 

Відомо, що саркастичні дописи режисер писав щодо зґвалтувань, педофілії та тероризму. Його жарти спровокували чималий резонанс у мережі: розгнівані люди написали, що неприпустимо жартувати на такі теми, адже жертви цих злочинів можуть отримати психологічну травму. Окрім цього, користувачі мережі звернули увагу на антиморальність Джеймса Ганна.

Сам режисер відреагував на шквал критики. Джеймс Ганн запевнив, що зараз він зовсім інша людина. А от у 2008 році режисер прагнув виконувати роль своєрідного провокатора у кіно, відтак у житті теж займав таку ж позицію. За словами горе-жартівника, він розуміє свою помилку. Чоловік попросив вибачення у всіх, кого образили його слова у соцмережі. 

Ті, хто стежать за моєю кар'єрою, знають, що спершу я вважав себе провокатором: знімав фільми і жартував на заборонені теми. Я говорив про це публічно багато разів, з тих пір я виріс як людина, і мої жарти теж,
– зазначив Джеймс Ганн.

Таке зізнання не вплинуло на рішення компанії Disney. Тому керівники корпорації остаточно звільнили Джеймса Ганна, заявивши, що його погляди "несумісні з цінностями студії". 

Теги: LifeStyle Скандал Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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