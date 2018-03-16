Режисеру легендарної стрічки "Амелі" дорікнули у плагіаті

Жан-П'єр Жене, який став автором фільму "Амелі" 2001 року, неодноразово заявляв про крадіжку його ідей. Але цього разу він сам потрапив на гачок.

Про це повідомляють на Les Inrocks.

На початку лютого 2018 року французький режисер Жан-П'єр Жене звинуватив знаменитого Гільєрмо дель Торо в плагіаті. Він вважав, що той вкрав ідеї для кількох сцен оскароносного фільму "Форма води" з його картин "Амелі" і "Делікатеси".

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Гільєрмо дель Торо так і не прокоментував звинувачення, але в ситуацію вирішив втрутитися інший режисер, Себастьян Нуццо, який є автором короткометражки під назвою "Люсіль і фотокабінки" 1993 року. Він у свою чергу заявив, що Жене не має права дорікати когось у плагіаті, оскільки сам помічений у крадіжці ідей.

Амелі 2001: дивитись трейлер фільму онлайн

За сюжетом фільму Нуццо, дівчина одного разу знаходить в фотокабінках знімки невідомого чоловіка і вирішує його відшукати: в кінці з'ясовується, що незнайомець – людина, яка займається ремонтом фотокабінок. Схожі події відбуваються у фільмі "Амелі".

Люсіль і фотокабінки 1993: дивитись трейлер фільму онлайн