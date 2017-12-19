Резонансна аварія у Харкові: Дронову різко стало погано

Геннадія Дронова, ще одного підозрюваного у резонансній аварії у Харкові, що забрала життя 6 людей, відправляють до лікарні. Протягом останнього часу йому різко погіршало.

Відповідне рішення ухвалив Київський райсуд під час недавнього засідання щодо продовження терміну утримання Дронова під вартою, пише харківське видання "Город Х".

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"Слідчий повинен доручити експертам провести обстеження. Ось чекаємо. Скільки він може тягнути? Тиждень-два, я думаю, може. Але в рамках досудового розслідування мій клієнт повинен пройти медичну перевірку", – розповів адвокат Сергій Перепелиця.

За його словами, у Дронова дуже погане самопочуття, а належного лікування в СІЗО він не отримує.

"Дронов схуд кілограмів на 15 не тому, що голодує, а тому що організм в стресі і не приймає їжу", – розповів адвокат.