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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Резонансна аварія у Харкові: Дронову різко стало погано

13:25, сьогодні 3185 Читать новость на русском
Аварія у Харкові: підозрюваний Геннадій Дронов
Аварія у Харкові: підозрюваний Геннадій Дронов / Город Х

Геннадія Дронова, ще одного підозрюваного у резонансній аварії у Харкові, що забрала життя 6 людей, відправляють до лікарні. Протягом останнього часу йому різко погіршало.

Відповідне рішення ухвалив Київський райсуд під час недавнього засідання щодо продовження терміну утримання Дронова під вартою, пише харківське видання "Город Х".

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"Слідчий повинен доручити експертам провести обстеження. Ось чекаємо. Скільки він може тягнути? Тиждень-два, я думаю, може. Але в рамках досудового розслідування мій клієнт повинен пройти медичну перевірку", – розповів адвокат Сергій Перепелиця.

За його словами, у Дронова дуже погане самопочуття, а належного лікування в СІЗО він не отримує.

"Дронов схуд кілограмів на 15 не тому, що голодує, а тому що організм в стресі і не приймає їжу", – розповів адвокат.

Теги: Новини України ДТП у Харкові
Джерело: 24 Канал
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