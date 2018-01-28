Резонансна аварія з Зайцевою: постраждала вагітна жінка народила доньку

Вагітна жінка Жанна Власенко, що постраждала у резонансній аварії у Харкові, народила доньку. Це підтвердила сама щаслива мама.

Пише видання "Сегодня".

Щаслива подія сталася 24 січня.

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"Кесарів в середу робили. Дочка почуває себе досить непогано, але є ще нюанси по здоров'ю. Перебуваємо ще у лікарні, здаємо аналізи", – розповіла мама.

Жанна Власенко 18 жовтня 2017 року разом з іншими пішоходами постраждала у страшній аварії. Автомобіль Lexus під керуванням 20-летей Олени Зайцевої влетів у натовп людей. В результаті аварії загинуло шестеро людей, ще п'ятеро – потрапили до лікарні.

На момент ДТП Жанна перебувала на шостому місяці вагітності. 23 листопада Жанну виписали з лікарні. Вона майже три тижні провела в медикаментозної коми.