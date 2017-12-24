Резонансна аварія зі "швидкою" у Львові: є постраждалі

У Львові внаслідок зіткнення карети швидкої допомоги та легковика марки Geely постраждало троє людей.

Про резонансне ДТП інформує патрульна поліція Львова.

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Аварія сталась приблизно о 1 годині ночі 24 грудня на вулиці Городоцькій в районі зупинки "Мотозавод".

Від зіткнення з автомобілем Geely швидка перекинулась на бік.

На фото, які оприлюднили у прес-службі поліції навіть видно, що у карети відпали одні із дверей.





Швидка потрапила в ДТП у Львові

З місця ДТП до лікарні доставили трьох постраждалих, у всіх – травми середнього ступеню тяжкості.

Як інформує у своєму Facebook координатор місцевої спільноти "Варта-1" Ігор Зінкевич, водій іномарки був нетверезим.

Дивіться відео з місця аварії зі швидкою у Львові 24.12.2017: