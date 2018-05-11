Резонансна ДТП у Харкові: автомобілі Зайцевої і Дронова були справними
У суді у справі про резонансну ДТП у Харкові, яка сталася у жовтні 2017 року, оголосили висновки судової автотехнічної експертизи. За її результатами, автомобілі учасників аварії були справними.
Стали відомі висновки судової автотехнічної експертизи: обидва автомобілі на момент ДТП були технічно справними, повідомили "Укрінформу" в Київському райсуді Харкова.
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У суді присутні фігуранти ДТП: водій авто Lexus 20-річна Олена Зайцева і водій авто Volkswagen Touareg 49-річний Геннадій Дронов, а також їхні адвокати. Суд почав досліджувати докази, зібрані під час слідства,
– проінформувало джерело.
Зазначається, що загалом матеріали справи включають 10 томів.
Наразі суд оголосив перерву у розгляді справи до 17 травня.
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові трапилась автомобільна аварія за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок ДТП загинули 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт. А водієм Volkswagen Touareg виявився Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту. Згодом обидвом було висунуто обвинувачення за цією справою.