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Резонансна ДТП у Харкові: справу передали до суду

19:39, сьогодні 300 Читать новость на русском
ДТП у Харкові
ДТП у Харкові / informator.news

Обвинувальний акт стосовно підозрюваних у ДТП в центрі Харкова Олени Зайцевої та Геннадія Дронова передали до Київського районного суду міста.

Про це йдеться у прес-службі суду.

"2 лютого 2018 року о 16:00 годині в провадження Київського районного суду м. Харкова надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно Зайцевої О.О. та Дронова Г.О. за ч.3 ст.286 КК України", – зазначається у повідомленні.

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Справу буде вести суддя Віктор Попрас.

Нагадаємо, 18 жовтня у Харкові сталась ДТП, внаслідок якої загинули 6 осіб. За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, яку взято під арешт. А автомобілем Volkswagen Touareg керував Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.

Теги: Новини України Новини Харкова ДТП у Харкові Судді
Джерело: 24 Канал
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