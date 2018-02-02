Резонансна ДТП у Харкові: справу передали до суду
Обвинувальний акт стосовно підозрюваних у ДТП в центрі Харкова Олени Зайцевої та Геннадія Дронова передали до Київського районного суду міста.
Про це йдеться у прес-службі суду.
"2 лютого 2018 року о 16:00 годині в провадження Київського районного суду м. Харкова надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно Зайцевої О.О. та Дронова Г.О. за ч.3 ст.286 КК України", – зазначається у повідомленні.
Читайте також: Резонансна ДТП у Харкові: поліція завершила розслідування
Справу буде вести суддя Віктор Попрас.
Нагадаємо, 18 жовтня у Харкові сталась ДТП, внаслідок якої загинули 6 осіб. За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, яку взято під арешт. А автомобілем Volkswagen Touareg керував Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.