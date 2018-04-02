Резонансна ДТП у Харкові: стало відомо про ще одне серйозне порушення Зайцевої

Підозрювана у вчиненні резонансної аварії у Харкові, в якій загинули 6 осіб, Олена Зайцева на момент ДТП не мала при собі прав на автомобіль.

Про це під час засідання Харківського суду розповів поліцейський Євген Шестов, передає NewsOne.

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За його словами, водійські права і техпаспорт на машину Зайцевої підвезли вже набагато пізніше.

"Я спілкувався з Зайцевою. Вона перебувала в сильному стресовому стані, ознак алкогольного сп'яніння не було. Прав і техпаспорту вона не надала на нашу законну вимогу. Говорила, що вони лежали в сумці, потім з'ясувалося, що у неї їх з собою немає, згодом їх підвезли", – сказав правоохоронець.

Інспектор зазначив, що почув удар близько 21:00, після чого вибіг на вулицю і побачив картину ДТП, а також автомобілі Lexus і Volkswagen, які спричинили аварію.

"Викликали медичну допомогу, оповістили начальника і чергову частину. Через 5 хвилин приїхала швидка", – розповів Шестов про дії після аварії.

Хто така Олена Зайцева? 20-річна дівчина була за кермом автомобіля Lexus, який 18 жовтня 2017 року у Харкові збив 11 людей. За офіційними даними, загинуло 6 осіб, ще 5 були поранені. Вона свою вину повністю визнає. Однак, як пишуть ЗМІ, дівчина так щиро розкаюється, аби їй пом’якшили покарання.