Резонансна ДТП в Одесі: що відомо про постраждалого військового та його стан

Ввечері 8 вересня на 6-й станції Фонтану в Одесі сталась смертельна ДТП, внаслідок якої щонайменше двоє людей загинуло та ще четверо постраждало.

Приблизно о 21:30 суботи, 8 вересня, автомобіль BMW, за кермом якого перебував 27-річний місцевий житель Олег Семиренко, спровокував смертельну ДТП в Одесі.

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На великій швидкості його автомобіль на 6-й станції Фонтану зіткнувся з автомобілем Skoda, за кермом за якого перебував 42-річний нацгвардієць Дмитро.

Удар був настільки потужним, що BMW не загальмувавши наїхав на шістьох людей, які перебували на зупинці.

Внаслідок наїзду двоє людей загинули на місці: 55-річна жінка та 52-річний чоловік.

Ще один чоловік віком приблизно 30-40 років був доставлений у лікарню та прооперований.

Троє перехожих отримали переломи ніг та забої, проте госпіталізації не потребували.

За словами очевидців, від водія BMW, який намагався втекти з місця аварії, було чути алкоголем. Над ним ледь не вчинили самосуд.

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Журналістам 24 Каналу вдалось поспілкуватись з водієм Skoda, у якого ввечері 8 вересня влетіла злощасна іномарка.

42-річний нацгвардієць Дмитро після аварії перебуває вдома. У чоловіка численні забої, порізи на руках та обличчі, сильно пошкоджена права нога від коліна і нижче – він пересувається із палицею.

Військовий не захотів показувати своє обличчя, тому дозволив сфотографувати лише травмовані руку та ногу.



Внаслідок смертельної ДТП 8 вересня в Одесі постраждав 42-річний військовий/24 Канал



42-річний нацгвардієць перебував за кермом автомобіля Skoda, в який влетіло BMW/24 Канал