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Резонансна смерть курсанта у Харкові: дядько розповів суперечливі деталі

18:12, сьогодні 1306
Резонансна смерть курсанта у Харкові
Резонансна смерть курсанта у Харкові / Фото з соцмереж

Батьки та рідні курсанта Харківського національного університету повітряних сил Дмитра Зобнина не вірять у його самогубство.

Його дядько Андрій Зобнин розповів про суперечливі деталі.

Він повідомив, що батькові загиблого, Сергію Зобнину, дали можливість оглянути тіло сина.

"У нього побиті руки і на животі в районі апендициту пляма бурого кольору невідомого походження, можливо, це був удар ножем. А "там" його заклеїли, братові не вдалося розглянути", – написав Андрій Зобнин.

Він також розповів, що їм на руки видали медичний висновок, тож вони планують звернутися до незалежного експерта.

"Було скоєно три постріли в груди, все кулі на виліт. Санітар сказав, що труп коли лежить три години, збирається кров на спині, а там її не було", – додав дядько.

Нагадаємо, 28 січня у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба знайшли застреленим курсанта. Однією із версій слідства, яка на даний час розглядається правоохоронними органами, є самогубство військовослужбовця.

Теги: Новини України Новини Харкова Жертви
Джерело: 24 Канал
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