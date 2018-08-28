"Резонансна справа. Аплодую": журналіст розповів про абсурдні звинувачення проти військового

У Херсонській області поліція завдала нищівного удару по корупції.

Незвичну історію у своєму відеоблозі "Підсумки дна" розповів журналіст-розслідувач Денис Бігус.

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"Управління захисту економіки встановило, що військовослужбовець за контрактом, "діючи зумисно та протиправно у своїх матеріальних інтересах", зробив… Дідька лисого, хто з вас вгадає. Ні, він нічого не вкрав. Не розбодяжив дизпаливо, не дав комусь покататись на бронетранспортері за гроші і вже, тим більше, не виніс зі складу кілька автоматів. Він, "діючи зумисно та протиправно", працював 10 днів вантажником у якогось місцевого підприємця і заробив, зумисно та протиправно, півтори тисячі гривень", – зазначив він.

Журналіст іронізує, що таким чином херсонське управління економічної безпеки захистило державу від такого неподобства. Мовляв, склало протокол про корупційне правопорушення, притягло його до суду, де прокурор захистив економіку рідного краю і вимагав покарання. І суд захистив місцевий бюджет.

Тим більше контрактник і не відпирався, і вкатав йому штраф у 5 тисяч гривень. І конфіскацію незаконно заробленої "півторашки". Саме за рахунок солдата, який іде підробляти заради 1500 гривень ми і повернемо кредити МВФ. Думка про те, що чиїсь великі злочини нівелюють чиїсь малі – неправильна. Але є речі, які робити просто соромно,

– додав Бігус.

Відео повного випуску "Підсумків дна" за 28 серпня 2018