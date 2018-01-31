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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Резонансне вбивство курсанта: у Харкові попрощались зі студентом Університету повітряних сил

22:32, 31 січня 678 Читать новость на русском

У Харкові попрощалися з Дмитром Зобніним – курсантом Університету повітряних сил, якого знайшли мертвим у неділю ввечері.

Хлопець був єдиною дитиною в сім'ї. Батьки досі не вірять у версію про самогубство. За їх словами, син мріяв пов'язати життя з військовим фахом і дослужити до генеральського звання.

Поховали хлопця за військовим звичаєм – під залпи караулу.

Відео з прощання з кадетом у Харкові

Представник військової прокуратури запевнив, що всі підозри батьків вбитого студента будуть перевірені слідчими.

Наразі призначені першочергові експертизи, зокрема, судовомедична експертиза. Проводяться допити співслужбовців курсанта. Усі сумніви можуть бути перевірені шляхом проведення експертизи. Всі їхні доводи перевірять у ході досудового розслідування,
– розповів перший заступник військового прокурора Харківського гарнізону Владислав Зубко.

Нагадаємо, що трагедія сталася в неділю, 28 січня. Дмитра Зобніна знайшли з простреленою головою просто в приміщенні навчального закладу, коли юнак був у караулі. Чи було це навмисним вбивством, чи самогубством – з'ясовують слідчі.

Напередодні похорону батько кадета повідомив, що на тілі Дмитра виявили кілька кульових поранень. Це підтвердила і медична експертиза.

Теги: Новини України Жертви Новини Харкова студенти
Джерело: 24 Канал
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